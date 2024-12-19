Esad\'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı

Dünya

Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimin sona ermesiyle birlikte ülkeyi terk eden devrik lider Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı.

Geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozan Esad, bir açıklama yayımlamış ve, "Ülkemden ayrılmayı ve istifa etmeyi hiç düşünmedim" sözleriyle Rusya'ya kaçış hikayesini dile getirmişti.

MALİKANESİ MUHALİFLERİN KONTROLÜNDE

Esad'ın başkent Şam'da yer alan malikanesi ise silahlı muhalif grupların kontrolünde bulunuyor. Kaçarken kişisel eşyalarını da malikanede bırakan Esad'ın her gün özel hayatına ilişkin yeni bir fotoğrafı ortaya çıkıyor.

YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak havuzda eğlendiği fotoğrafları ortaya çıkan Esad'ın, bu kez de arkadaşlarıyla yaptığı küvet sefasına ilişkin fotoğrafları paylaşıldı. Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda Esad'ın arkadaşlarıyla birlikte küvette eğlendiği görülüyor.