Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi sonrasında Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın Şam'daki malikanesi de muhaliflerin kontrolüne geçti. Esad'ın kişisel eşyalarını geride bıraktığı malikanede her gün özel hayatına dair yeni bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Son olarak, Esad'ın arkadaşlarıyla yaptığı küvet sefası anlarına dair fotoğraflar paylaşıldı.

19.12.2024 16:18  Güncelleme: 16:40
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimin sona ermesiyle birlikte ülkeyi terk eden devrik lider Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı.

Beşar Esad'ın Küvet Sefası Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozan Esad, bir açıklama yayımlamış ve, "Ülkemden ayrılmayı ve istifa etmeyi hiç düşünmedim" sözleriyle Rusya'ya kaçış hikayesini dile getirmişti.

Beşar Esad'ın Küvet Sefası Fotoğrafları Ortaya Çıktı

MALİKANESİ MUHALİFLERİN KONTROLÜNDE

Esad'ın başkent Şam'da yer alan malikanesi ise silahlı muhalif grupların kontrolünde bulunuyor. Kaçarken kişisel eşyalarını da malikanede bırakan Esad'ın her gün özel hayatına ilişkin yeni bir fotoğrafı ortaya çıkıyor.

Beşar Esad'ın Küvet Sefası Fotoğrafları Ortaya Çıktı

YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak havuzda eğlendiği fotoğrafları ortaya çıkan Esad'ın, bu kez de arkadaşlarıyla yaptığı küvet sefasına ilişkin fotoğrafları paylaşıldı. Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda Esad'ın arkadaşlarıyla birlikte küvette eğlendiği görülüyor.

Beşar Esad'ın Küvet Sefası Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Esad\'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı

Politika, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Rusya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Vatandaş Rıza:
    koltuk altina bak pislik 47 2 Yanıtla
  • Yildiray:
    eeeee yani?eaadın her fotosu haber mi olacak şimdi? 24 3 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Sen birde bizim siyasetçilere bak ne resimler çıkar 14 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Leş Gibi Adam 15 1 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    İyi de burada enteresan olan ne Adam ülkenin sahibi idi küvet yada havuz ne var bunda adamın insanlık suçu işlediği konuları konuşun Bu basit fotoğrafları değil 8 1 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Fotoğrafları bile alamadan kaçmışlar. 7 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Trans kokuyor 4 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Topuklarını kıçına çarptırarak kaçarsan öyle kıllı fotoğraflar ortada kalır! 5 0 Yanıtla
  • M T:
    arda güler haber bu aralar öldümü yoksa 1 3 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    ula hani gablo 2 0 Yanıtla
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