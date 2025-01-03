Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçan kardeşi Mahir Esad'ın evi görüntülendi - Son Dakika
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Dünya

Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçan kardeşi Mahir Esad'ın evi görüntülendi

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçan ve ordunun komutanlarından biri olan kardeşi Mahir Esad'ın evi görüntülendi. tv100 kamerasına yansıyan görüntülerde, Mahir Esad'ın çocuklarının ve ailesi ile beraber çekilen fotoğraflarının yanı sıra bazı dokümanların da yerlere saçıldığı ve binanın harabeye döndüğü görüldü.

03.01.2025 21:35
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçan ve insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olan Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın evi görüntülendi.

AİLE FOTOĞRAFLARI YERLERE SAÇILMIŞ DURUMDA

tv100 kamerasına yansıyan görüntüleri aktaran muhabir Sertaç Murat Koç,Mahir Esad'ın çocuklarının ve ailesi ile beraber çekilen fotoğraflarının yanı sıra bazı dokümanların da yerlere saçıldığını ve binanın harabeye döndüğünü anlattı.

MAHİR ESAD'IN EVİNİ TV100 GÖRÜNTÜLEDİ

Eve uzun uğraşlar neticesinde girdiklerini vurgulayan Koç, "Saray yavrusunu aratmayan bu villada oturuyordu. Buraya girmemiz özel izinler ve uzun uğraşlar neticesinde sağlandı. Burası tamamen muhaliflerin kontrolünde artık ve kimsenin girmesine izin verilmiyor. Burası Şam'ı havadan ve hakim noktadan gören bir tepenin üzerine kurulmuş durumda" dedi.

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçan kardeşi Mahir Esad'ın evi görüntülendi - Son Dakika

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