Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçan ve insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olan Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın evi görüntülendi.
tv100 kamerasına yansıyan görüntüleri aktaran muhabir Sertaç Murat Koç,Mahir Esad'ın çocuklarının ve ailesi ile beraber çekilen fotoğraflarının yanı sıra bazı dokümanların da yerlere saçıldığını ve binanın harabeye döndüğünü anlattı.
Eve uzun uğraşlar neticesinde girdiklerini vurgulayan Koç, "Saray yavrusunu aratmayan bu villada oturuyordu. Buraya girmemiz özel izinler ve uzun uğraşlar neticesinde sağlandı. Burası tamamen muhaliflerin kontrolünde artık ve kimsenin girmesine izin verilmiyor. Burası Şam'ı havadan ve hakim noktadan gören bir tepenin üzerine kurulmuş durumda" dedi.
Son Dakika › Dünya › Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçan kardeşi Mahir Esad'ın evi görüntülendi - Son Dakika
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