Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti - Son Dakika
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Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

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Suriye'de muhaliflerin rejimi devirmesiyle sırra kadem basan Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Moskova'ya ulaştığı açıklandı. Rus medyası, Moskova hükümetinin Esad ve ailesine sığınma hakkı teklif ettiğini söyledi.

08.12.2024 20:54  Güncelleme: 21:23
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Suriye'de bir devir sona erdi. Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyon 12 günde ciddi sonuçlar verdi. Kritik kentleri sırasıyla alan silahlı muhalifler, en son başkent Şam'a dayandı. Şam'ı da kısa sürede ele geçiren muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini devirdiklerini açıkladı.

BEŞAR ESAD MOSKOVA'YA ULAŞTI

Beşar Esad ise yaşananlardan sonra kayıplara karıştı. Esad'ın nereye gittiği uzun süre muamma olarak kalırken, açıklama geldi. Rusya, Esad'ın ailesiyle birlikte Moskova'ya ulaştığını açıkladı.

Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

RUSYA'DAN DEVRİK LİDERE "SIĞINMA HAKKI" TEKLİFİ

Rus haber ajansı TASS detayları geçti. Haberde, Moskova hükümetinin Esad ve ailesine sığınma hakkı teklif ettiğini yazdı.

MUHALEFETTEN RUSYA'YA "GÜVENLİK" GARANTİSİ

Kremlin'deki bir kaynağın, Rus devlet medyasına, "Suriye Devlet Başkanı Esad Moskova'ya geldi. Rusya onlara kendisine ve ailesine insani gerekçelerle sığınma hakkı verdiğini" aktardığı kaydedildi. Kaynak ayrıca, Moskova'nın Suriye'deki silahlı muhalefet temsilcileriyle temas halinde olduğunu belirtti, "Rusya, Suriye krizinin çözümünde her zaman siyasi yolların aranması gerektiğini savunmuştur. Birleşmiş Milletler himayesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekli olduğundan hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Muhalefet ise, Suriye topraklarındaki Rus askeri üsleri ve diplomatik tesislerin güvenliğini garanti etti.

ŞAM'DAN HAVALANAN GİZEMLİ UÇAK, HUMUS'TA KAYBOLDU

Suriye'nin başkenti Şam'ın muhalifler tarafından ele geçirildiğinin açıklandığı sırada havalanan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın sinyalinin bir anda kesildiği görüldü. Sosyal medyada söz konusu uçağın, ülkeden kaçan devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın uçağı olabileceği ve uçağın düştüğü yönünde yorumlar yapıldı. Radar görüntüsüne göre uçağın sinyallerinin Humus kenti yakınlarında kesildiği görülüyor.

Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Beşar Esad ve ailesi Moskova\'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

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Son Dakika Dünya Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Serkan Çopur:
    Rusya’nın yerinde olsam kabul etmem ve Kaddafi gibi halkın eline bırakırım 53 41 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    Esad Erdoğan nedense aklıma geldi 12 41 Yanıtla
  • SEDAT DOĞAN:
    Putin in yerinde olsam budanmamış meşe odunu çakarım Esede. 23 25 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    çok uzaklara gerek yok du bize gelseydin eset 31 8 Yanıtla
  • Hasan Yıldız:
    vahdettin’i hatırlattı bana nedense o da böyle KAÇMIŞTI VATANINI SATARAK. 7 28 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Rusya sıcak denizlere iniş rotası olan Suriye den bu kadar kolay vazgeçmiş olması bana ilginç geliyor. 14 5 Yanıtla
  • Selcuk Özkan:
    Esad Rusya Amerika İran İsrail pkk YPG pyd. hepsi ortak. 15 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    viskisini iciyordur simdi cokta... 14 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    herkes buraya geliyor la sen niye oraya gittin 14 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    İsrail suriyeyi zapt etmez İNŞAALLAH 10 5 Yanıtla
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