Beşar Esad ve ailesi Moskova\'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

Dünya

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Suriye'de bir devir sona erdi. Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyon 12 günde ciddi sonuçlar verdi. Kritik kentleri sırasıyla alan silahlı muhalifler, en son başkent Şam'a dayandı. Şam'ı da kısa sürede ele geçiren muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini devirdiklerini açıkladı.

BEŞAR ESAD MOSKOVA'YA ULAŞTI

Beşar Esad ise yaşananlardan sonra kayıplara karıştı. Esad'ın nereye gittiği uzun süre muamma olarak kalırken, açıklama geldi. Rusya, Esad'ın ailesiyle birlikte Moskova'ya ulaştığını açıkladı.

RUSYA'DAN DEVRİK LİDERE "SIĞINMA HAKKI" TEKLİFİ

Rus haber ajansı TASS detayları geçti. Haberde, Moskova hükümetinin Esad ve ailesine sığınma hakkı teklif ettiğini yazdı.

MUHALEFETTEN RUSYA'YA "GÜVENLİK" GARANTİSİ

Kremlin'deki bir kaynağın, Rus devlet medyasına, "Suriye Devlet Başkanı Esad Moskova'ya geldi. Rusya onlara kendisine ve ailesine insani gerekçelerle sığınma hakkı verdiğini" aktardığı kaydedildi. Kaynak ayrıca, Moskova'nın Suriye'deki silahlı muhalefet temsilcileriyle temas halinde olduğunu belirtti, "Rusya, Suriye krizinin çözümünde her zaman siyasi yolların aranması gerektiğini savunmuştur. Birleşmiş Milletler himayesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekli olduğundan hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Muhalefet ise, Suriye topraklarındaki Rus askeri üsleri ve diplomatik tesislerin güvenliğini garanti etti.

ŞAM'DAN HAVALANAN GİZEMLİ UÇAK, HUMUS'TA KAYBOLDU

Suriye'nin başkenti Şam'ın muhalifler tarafından ele geçirildiğinin açıklandığı sırada havalanan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın sinyalinin bir anda kesildiği görüldü. Sosyal medyada söz konusu uçağın, ülkeden kaçan devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın uçağı olabileceği ve uçağın düştüğü yönünde yorumlar yapıldı. Radar görüntüsüne göre uçağın sinyallerinin Humus kenti yakınlarında kesildiği görülüyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.