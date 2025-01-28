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Melania Trump'ın resmi portresi Beyaz Saray tarafından yayımlandı

First Lady Melania Trump'ın resmi portresi Pazartesi günü Beyaz Saray tarafından tanıtıldı.

Siyah beyaz olarak yayımlanan fotoğraf, fotoğrafçı Régine Mahaux tarafından ikametgahta çekildi.

First Lady'nin ofisi, fotoğrafın 21 Ocak 2025'te çekildiğini doğruladı ancak ilk açıklamada fotoğrafın 2024'te çekildiği yanlışlıkla belirtiliyordu.

Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in portreleri bu ayın başlarında göreve başlama töreninden önce yayınlandı . Bu görüntüler geçiş ekibi tarafından yayınlandı.

Melania Trump, yemin törenine katıldı ve stil tercihleriyle bir açıklama yaptı. Yemin töreninde ilk olarak, Amerikalı tasarımcı Adam Lippes'ten şapkalı lacivert ve fildişi rengi bir takım giydi. Akşamın açılış baloları için, uzun zamandır stilisti olan Herve Pierre tarafından tasarlanan siyah-beyaz bir elbise giydi.

Geçtiğimiz cuma günü Başkan Trump'ın Kuzey Carolina'daki kasırga hasarını incelemesine de katıldı.

İkili geçen hafta 20. evlilik yıldönümlerini kutladı. Başkan Trump, sosyal medya platformundan ona mutlu yıllar diledi.

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