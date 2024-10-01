ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak - Son Dakika
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Dünya

ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak

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İsrail'in Gazze'nin ardından Lübnan'a başlattığı kara harekatının yankıları sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan bir yetkili, İran'ın İsrail'e yakın zamanda balistik füze saldırısı gerçekleştirme hazırlığında olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, İran'dan İsrail'e doğrudan bir askeri saldırının, İran için ciddi sonuçları olacağı ifade edildi.

01.10.2024 17:43  Güncelleme: 18:07
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Tüm dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'da. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı yayma girişimi olarak nitelendirilen Lübnan operasyonu kara harekatıyla sürüyor. Hizbullah hedeflerine yönelik olduğu iddia edilen saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İsrail, Lübnan saldırılarıyla eş zamanlı olarak dün gece Şam'dan da patlama sesleri yükselmişti. Bölgesel savaş ihtimali giderek güçlenirken ABD'den kritik bir açıklama geldi.

"İRAN İÇİN CİDDİ SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"

ABD'li bir yetkili İran'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz" denildi. Açıklamada, "İran'dan İsrail'e doğrudan bir askeri saldırı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadeleri yer aldı.

ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak

ABD, İSRAİL'İ İRAN'IN FÜZE TEHDİTLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, ABD'nin İran'ın muhtemel füze saldırıları hakkında İsrail'i bilgilendirdiğini açıkladı. İran'ın şu an için herhangi bir saldırı tehdidi bulunmadığını belirten Hagari, İsrail'in savunmaya ve saldırıya hazır olduğunu ifade etti. Hagari, İran'ın İsrail'e saldırmasının "sonuçları olacağı" konusunda uyardı.

ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak

"ORTA DOĞU'DA İSRAİL'İN ULAŞAMAYACAĞI YER YOKTUR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada İran halkına seslenmişti. Netanyahu şu ifadeleri kullanmıştı: İran nihayet özgür olduğunda -ki o an düşündüğünüzden çok daha yakın bir gelecek- her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. Ülkelerimiz, İsrail ve İran, barış içinde olacak. O gün geldiğinde rejimin 5 kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek, parçalanacak. İran daha önce hiç olmadığı kadar gelişecek. Küresel yatırım, devasa turizm, İran'daki muazzam yeteneklere dayalı parlak teknolojik yenilikler. Sonsuz yoksulluk, baskı ve savaş yerine bunlar daha iyi bir gelecek sunmuyor mu. Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NEN UYARI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilikten yapılan yazılı uyarıda, çalışanlar ve ailelerinden mevcut güvenlik durumu nedeniyle bir sonraki açıklamaya kadar evlerinde veya yakındaki güvenli bir yerde kalmaları istendi. Güvenlik uyarısının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın nisan ayında İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırı öncesi de benzer uyarıda bulunmuştu.

ABD İsrail\'i uyardı: İran füze atacak

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Son Dakika Dünya ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • murat özdemir:
    Abd aynı taktikle kamboçya, Afganistan, ırak, vietnam gibi ülkelerede girmişti. Giriş bahanesi hep aynı, sonuçta hep halk için hüsran. Dünya tek düşmanı abd olduğunu anladığında çok geç olacak. 88 5 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Abd hiç bir şey yapamazsin haydi Türkiye haydi Arap birliği haydi islam birliği savaş zamanı 24 62 Yanıtla
  • cemal köse:
    Yahu nereden biliyor amerika bunu ? İran yönetiminde ya ajanlar var yada İran abd ile danışılı döğüş içersinde. 58 2 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Boş araziye göstermelik bir füze atacak onunda zaten yerini Amerika belirler 50 2 Yanıtla
  • Turan Aslan:
    İran da Rusya gibi Hava gazı çıktı sadece konuşuyorlar 39 2 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Atıkları füzeler dağ taş boş arazi ye. yada yerleşim veya bir tesisin yakınına , hiç isabet eden yok nedense. 29 3 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Yer zaman ,koordinat da vermişlerdir mutlaka.. 22 2 Yanıtla
  • Yusuf Şirin:
    Yav he he 17 2 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    bre khpnin dlllri itiniz her yere saldırıyor sesiniz çıkmaz ama İran karşılık verince tehdit edersiniz. sizin topunuzun a m kemal yym 9 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    It dalaşı 6 1 Yanıtla
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