Beyaz Saray ve NATO'dan Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararına tepki - Son Dakika
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Beyaz Saray ve NATO'dan Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararına tepki

27.02.2022 19:37

Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını "Sebepsiz bir kışkırtma ve üretilmiş tehditler" olarak nitelendirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg de Putin'in talimatını, "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 4'üncü gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'ya destek olmak ve doğu ülkelerindeki varlığını güçlendirmek için yeni adımlar atmasının ardından Rusya'nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını verdi.

"SEBEPSİZ BİR KIŞKIRTMA"

Putin'in kararının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Putin'in kararını "Sebepsiz bir kışkırtma ve üretilmiş tehditler" olarak nitelendirerek, "Bu, gerçekten de, bu çatışma boyunca Başkan Putin'den gördüğümüz saldırganlığı haklı çıkarmak için sebepsiz kışkırtma ve var olmayan tehditler üretme modelinin bir parçasıdır" dedi.

"KENDİMİZİ SAVUNMA YETENEĞİMİZ VAR"

Psaki, "Küresel toplum ve ABD halkı, buna bu prizmadan bakmalıdır. Bunların hepsi Başkan Putin'in oluşturduğu bir kalıp ve bunun için ayağa kalkacağız. Kendimizi savunma yeteneğimiz var, ancak burada gördüklerimizi Başkan Putin'e de dile getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA YARDIM GÖNDERMEYE HAZIRIZ"

Psaki, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapılması konusunda da, ABD'nin daha fazla insani, ekonomik ve savunma amaçlı askeri malzeme göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

"DÜN AÇIKLADIĞIMIZ YAPTIRIMLARIN RUSYA'YI İRAN'LA EŞİT HALE GETİRDİ"

Rusya'ya uygulanan yaptırımlara da dikkat çeken Psaki, "Dün açıkladığımız yaptırımların Rusya'yı İran'la eşit hale getirdiğini, küresel topluluktan ve bankacılık sisteminden koptuğunu belirtmek isterim. Mevcut çatışmanın, ABD'nin yerel enerji arzını güçlendirmesi, petrol ve gazın ötesinde çeşitlendirmesi gerektiğini gösterdiğine inanıyorum" dedi. Psaki, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yakın temas halinde olduğunu da söyleyerek, "Zelenski, Putin'in ve Rus liderliğinin işgaline karşı cesurca ayakta duruyor. Onunla yakın temas halinde kalacağız" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararına tepki
NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg

NATO: TEHLİKELİ VE SORUMSUZ

Putin'in kararının ardından ABD basınına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Putin'in kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirerek, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrının devam ettiğini aktardı. Stoltenberg, "Bu tehlikeli bir söylem. Bu sorumsuzca bir davranış" ifadelerini kullanarak, Putin'in bu kararının Ukrayna'ya karşı yürüttüğü işgal ve sahada yaptıklarıyla birleştirildiğini durumun ciddiyetinin arttığını açıkladı.

Öte yandan Rusya'nın caydırıcı güç olarak nitelendirdiği silahlar arasında nükleer bombalar ve hipersonik füzeleri yer alıyor.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Beyaz Saray ve NATO'dan Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararına tepki - Son Dakika


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