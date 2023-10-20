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Beyaz Saray, İsrail'de görev yapan 'elit' askerlerini deşifre etti - Son Dakika

Beyaz Saray, İsrail'de görev yapan 'elit' askerlerini deşifre etti

Son Güncelleme: 20.10.2023 16:30

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dünyadan tepkiler sürerken ABD, İsrail'de görev yapan özel askerlerini yanlışlıkla ifşa etti. Beyaz Saray, paylaştığı Biden fotoğrafında kimliği gizli tutulan ABD'nin elit askerlerini deşifre etti. Paylaşım yaklaşık bir saat yayında kaldı, bir Beyaz Saray sözcüsü ''Dikkatimizi çeker çekmez fotoğrafı hemen sildik'' dedi.

İsrail ablukaya aldığı Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail'in 1500'den fazlası çocuk 4 bine yakın sivili katletmesine koşulsuz destek veren ABD ise Beyaz Saray'ın imza attığı skandal ile çalkalanıyor.

YANLIŞLIKLA DEŞİFRE EDİLDİ

Biden'in İsrail ziyareti sırasında çekilen bir karede, İsrail'in Hamas tarafından alınan rehineleri bulup kurtarmasına yardım etmek için çalışan ABD'li elit askerlerin kimlikleri yanlışlıkla deşifre edildi.

YÜZLERİ NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

Beyaz Saray, resmi Instagram hesabına Biden'ın ordunun elit terörle mücadele biriminden bir askerin elini sıktığı fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta Biden'ın selamladığı askerle birlikte diğer üç Delta Force savaşçısının yüzleri de net bir şekilde görüldü.

1 SAAT BOYUNCA YAYINDA KALDI

Bir Beyaz Saray sözcüsü The Post'a verdiği demeçte, söz konusu fotoğrafın yaklaşık 1 saat yayında kaldığını itiraf etti. Sözcü, "Bu dikkatimizi çeker çekmez fotoğrafı hemen sildik. Hatadan ve bunun yol açmış olabileceği sorunlardan dolayı üzgünüz" dedi.

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Son Dakika Dünya Beyaz Saray, İsrail'de görev yapan 'elit' askerlerini deşifre etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaz Saray, İsrail'de görev yapan 'elit' askerlerini deşifre etti - Son Dakika
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