Beyaz Saray, İsrail'de görev yapan 'elit' askerlerini deşifre etti

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İsrail ablukaya aldığı Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail'in 1500'den fazlası çocuk 4 bine yakın sivili katletmesine koşulsuz destek veren ABD ise Beyaz Saray'ın imza attığı skandal ile çalkalanıyor.

YANLIŞLIKLA DEŞİFRE EDİLDİ

Biden'in İsrail ziyareti sırasında çekilen bir karede, İsrail'in Hamas tarafından alınan rehineleri bulup kurtarmasına yardım etmek için çalışan ABD'li elit askerlerin kimlikleri yanlışlıkla deşifre edildi.

YÜZLERİ NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

Beyaz Saray, resmi Instagram hesabına Biden'ın ordunun elit terörle mücadele biriminden bir askerin elini sıktığı fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta Biden'ın selamladığı askerle birlikte diğer üç Delta Force savaşçısının yüzleri de net bir şekilde görüldü.

1 SAAT BOYUNCA YAYINDA KALDI

Bir Beyaz Saray sözcüsü The Post'a verdiği demeçte, söz konusu fotoğrafın yaklaşık 1 saat yayında kaldığını itiraf etti. Sözcü, "Bu dikkatimizi çeker çekmez fotoğrafı hemen sildik. Hatadan ve bunun yol açmış olabileceği sorunlardan dolayı üzgünüz" dedi.