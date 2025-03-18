Beyaz Saray: İsrail ve ABD\'yi hedef alanlar bedelini ağır ödeyecek

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yeniden saldırıların başlatıldığını açıkladı.

"GENİŞ ÇAPLI SALDIRI BAŞLATTIK"

Adraee, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve (İsrail iç istihbarat teşkilatı) Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.

"OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ"

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

ÇOK SAYIDA KADIN VE ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı geniş çaplı saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

İsrail'in Gazze Şeridi genelini hedef alan saldırılarda en az 232 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedilirken ABD'den kanlı saldırıya ilişkin tek cümlelik bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "İsrail, Gazze'ye saldırılar konusunda bize danıştı. İsrail ve ABD'yi hedef alanlar bedelini ağır ödeyecek " ifadeleri kullanıldı.