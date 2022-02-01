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Beyaz Saray sözcüsü açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir - Son Dakika

Beyaz Saray sözcüsü açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir

01.02.2022 00:40

Son dönemde Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim iyice artarken bölgede savaş tehlikesini gören ABD, arka arkaya açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini, bu durumda Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları hazırladıklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna- Rusya krizine işaret eden Psaki, "Rusya'nın tehdidi konusunda tetikte olmalıyız." uyarısında bulundu.

"RUSYA, HER AN UKRAYNA'YI İŞGAL EDEBİLİR"

Psaki, Rusya'nın hem Ukrayna-Rusya sınırına hem de Belarus-Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa dikkati çekerek "Bir haftadan fazladır söylediğimiz bir şeyi tekrar ediyorum. Rusya, her an Ukrayna'yı işgal edebilir." ifadesini kullandı.

YAPTIRIM MESAJI

Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda Kongre ile yakından çalıştıklarını aktaran Psaki, caydırıcılık anlamında yaptırımların önemli bir rolü olacağına inandıklarını belirtti. Biden yönetiminin Kremlin'e yakın elitlere ve ailelerine yaptırım hazırlığında olduğu iddialarını da doğrulayan Psaki, bu konuda ortak ve müttefik ülkelerle temas halinde olduklarını kaydetti. Psaki, yaptırım uygulayacakları kişilerin, Kremlin'in "istikrarı bozucu" kararlar almasında etkili olduğunu belirterek "Listede yer alan isimlerin birçoğunun Batı ile derin finansal bağlantıları var. Uygulayacağımız yaptırımlar, bu kişilerin uluslararası finansal sistemler ile bağlantısını kesebilir." diye konuştu.

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Beyaz Saray Sözcüsü, Ukrayna, İşgal, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Beyaz Saray sözcüsü açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir - Son Dakika Dünya


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