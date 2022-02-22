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Beyaz Saray Sözcüsü'nden Putin'in Donetsk-Luhansk kararına ilişkin açıklama - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü'nden Putin'in Donetsk-Luhansk kararına ilişkin açıklama

22.02.2022 00:21
Beyaz Saray Sözcüsü'nden Putin'in Donetsk-Luhansk kararına ilişkin açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını resmen tanıması yönündeki açıklamasının ardından yazılı açıklama yayınladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını resmen tanıması yönündeki açıklamasının ardından yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, Rusya'dan böyle bir hareket beklendiği ve ABD'nin buna hemen yanıt vermeye hazır olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın uluslararası taahhütlerini açıkça ihlal ettiğini ifade ederek, alınan ek önlemlerin yakın zamanda açıklanacağını belirtti. Rusya'dan böyle bir hareket beklendiği ve ABD'nin hemen yanıt vermeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Başkan (Joe) Biden yakında, ABD'li kişilerin Ukrayna'nın sözde DNR (Donetsk) ve LNR (Luhansk) bölgelerine veya bu bölgelerden yeni yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayacak bir Yürütme Kararı yayınlayacak. Bu karar ayrıca Ukrayna'nın bu bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen herhangi bir kişiye yaptırım uygulama yetkisi de sağlayacaktır. Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları yakında ek ayrıntılara sahip olacak. Ayrıca, bugün Rusya'nın uluslararası taahhütlerini açıkça ihlal etmesiyle ilgili ek önlemleri de yakında açıklayacağız. Açık olmak gerekirse: bu önlemler, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak hazırladığımız hızlı ve ciddi ekonomik önlemlerden ayrıdır ve bunlara ek olacaktır. Müttefikler ve Ukrayna da dahil olmak üzere ortaklarla sonraki adımlar ve Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden gerilimi tırmandırması hakkında yakın istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz" denildi.

ALMANYA VE NORVEÇ'TEN DE AÇIKLAMA GELDİAyrıca Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı. Açıklamada, "Putin'in doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı 'halk cumhuriyetlerini' tanıması, Normandiya formatında ve AGİT'te yıllarca süren çabaları kasıtlı olarak geçersiz kılıyor. Bu uluslararası hukuk ihlaline tepki göstereceğiz ve ortaklarla işbirliği yapacağız" dedi.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Norveç'in, Putin'in kararını kınadığı ifade edilerek, "Bu, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bir başka ihlalidir ve Minsk anlaşmalarının ruhuna ve lafzına doğrudan aykırıdır" denildi.


Beyaz Saray Sözcüsü'nden Putin'in Donetsk-Luhansk kararına ilişkin açıklama
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Beyaz Saray Sözcüsü'nden Putin'in Donetsk-Luhansk kararına ilişkin açıklama - Son Dakika Dünya


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