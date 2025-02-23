Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bu hafta bitirebilir - Son Dakika
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Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bu hafta bitirebilir

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için bu hafta bir anlaşma sağlayabileceğini söyledi. Leavitt, Başkan Trump'ın savaşı bitirmek konusunda "kendinden emin" olduğunu ifade etti.

23.02.2025 22:09
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nın dönüşünde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"BU HAFTA SAVAŞIN BİTMESİNE YÖNELİK BİR ANLAŞMAYA VARILABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Rusya ve Ukrayna taraflarıyla savaşın son bulmasına yönelik müzakereleri sürdürmeye odaklı olduklarını belirten Leavitt, bu hafta içinde savaşın bitmesine yönelik bir anlaşmaya varılabileceğini dile getirdi. Başkan Trump'ın savaşı bitirmek konusunda "kendinden emin" olduğunu ifade eden Leavitt, olası anlaşmanın ABD'nin "harcamalarını telafi edebileceğini" söyledi.

Beyaz Saray: Trump, bu hafta Rusya-Ukrayna savaşını bitirebilir
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

TRUMP'IN KIYMETLİ MADEN TEKLİFİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kıymetli maden anlaşmasını ülkesiyle yakın zamanda imzalayacağına inandığını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bu hafta bitirebilir

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Son Dakika Dünya Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bu hafta bitirebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Çevre:
    Olan Ukrayna ya oldu iki milyon insan öldü topraklarının %25 ini Rusya aldı Ülke alt yapısı bitti .. Kazanan Rusya ve Ukrayna ya silah verip savaştır an ABD 25 0 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    Trump bitirirse Rusya ABD nin büyüklüğünü kabul etmiş sayilir 10 12 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    zelensky denilen showman adam olsaydı ve Avrupa hayranlığı yerine kendi dilini konuşan akrabalarını seçmis olsaydı verilen 3 milyarlık silah karşısında bugün 500 milyar $ ueralti zenginliğinden olmazdı. şimdide NATO ya alın ben istifa etmeye hazırım da demezdi. bu resmen bir aptallık ve proje için seçilmiş piyonluk. kendi programlarında Erdoğan ile dalga yapıp sonra zırt birt ayağına gelip el öpmesi de ayrı bir aptallık. devlet yönetmeyi talk Show programında şovenlikle karıştırdı. yüz binlerce insanını katlettirmis yüzyılın en verimsiz siyasi figuranı 16 1 Yanıtla
  • Barbaros:
    ne oldu Zelenskiy değermiydi bu kadar insanın canını, Ukranyayı yıktın? tepe tepe kullanıldın! 12 1 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    rusya amerikaya düşman ama ülkesinde millet dolarla çalışıyor putinde doları çok seviyor 5 3 Yanıtla
  • Kubilay DOĞU:
    Trump kim ki savaş bitirecek hadi bakalım görelim 1 5 Yanıtla
  • Casper:
    Aslan Trump 0 2 Yanıtla
  • Roman Reigns:
    Rusyayla Amerika kazandı ukrayna kaybetti diyen amipler adamın savaşın acil bitmesi gerekiyo demesi zaten abdnin dünya parası gitmesi yüzünden nası abd kazanmış oluyo 0 1 Yanıtla
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