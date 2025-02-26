Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi

Beyaz Saray Trump\'ın elindeki morluğa açıklık getirdi

ABD Başkanı Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi esnasında elinde görülen morluk dikkat çekti. Beyaz Saray konuya açıklık getirerek, "Başkan Trump'ın elinde morluklar var çünkü sürekli çalışıyor ve her gün yüzlerce kişiyle el sıkışıyor. O bir halk adamı ve bunu her gün kanıtlıyor" dedi.

26.02.2025 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesi esnasında sağ elinin üzerinde görülen büyük morluk dikkat çekti. Sosyal medyada tartışma konusu haline gelen morlukla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

"HER GÜN YÜZLERCE KİŞİYLE EL SIKIŞIYOR"

The Sun'ın haberine göre; yeni atanan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump'ın elinde morluklar var çünkü sürekli çalışıyor ve her gün yüzlerce kişiyle el sıkışıyor. O bir halk adamı ve bunu her gün kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ: UKRAYNA

İki lider, Ukrayna konusundaki görüşmeler için Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider, anlaşmazlıklara rağmen samimi bir karşılaşma yaşadı. Ayrıca, 2017'de Brüksel'de yaptıkları 29 saniyelik el sıkışma, o dönem dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
14:53 Özel’e “İmamoğlu’nun diploması iptal edilir mi“ diye açık açık soruldu Özel'e "İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?" diye açık açık soruldu
14:02 PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan’ın yapacağı çağrıya uyacağız PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız
13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
20:19 Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi Kıskıvrak yakalandılar Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi! Kıskıvrak yakalandılar
19:59 Kardan geline karda düğün ve takı töreni Kardan geline karda düğün ve takı töreni
19:50 Fatih Terim’in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed’i 2-1 yendi Fatih Terim'in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed'i 2-1 yendi
19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
19:42 Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti
19:30 Konya’da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu Konya'da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 15:32:36. #1.12#
SON DAKİKA: Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.