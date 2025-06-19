Trump: İran\'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

ABD Başkanı Donald Trump, "Yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme ihtimali yüksek, ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. Önümüzdeki iki hafta içinde kararımı vereceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump , akşam saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray 'daki Durum Odası'nda bir araya geldi. Toplantıya, Başkan Yardımcısı James David Vance , Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Başkanı John Ratcliffe ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Toplantının ana gündem maddesi İran- İsrail savaşı oldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İsrail'in saldırılarına İran'ın yanıt vermesi ile çatışmalar şiddetlendi. Bir haftası geride kalan çatışmalarda İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv gibi önemli şehirlerine yönelik füze saldırılarında kentlerde büyük hasarlar oluştu.

İsrail'in de İran'ın kritik kentlerine yönelik saldırıları devam etti. Çatışmaların bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.