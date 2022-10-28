ABD'den Rusya'ya açık tehdit: Amerikanın sivil uydularını vurması durumunda bunun karşılığı olacağını söyledi

Ukrayna- Rusya Savaşı ile Kremlin ve Washington arasında gerilim hat safhaya ulaşmıştı. Zaman zaman birbirlerine üst perdeden tehdit eden dünyanın iki süper gücü ABD ve Rusya arasında yeni bir restleşme yaşandı.

RUSYA'NIN RESTİ SORULDU

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, videokonferans platformu Zoom üzerinden düzenlendiği basın toplantısında, Beyaz Saray gazetecilerine ABD dış politikasını değerlendirdi. Rus Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Konstantin Vorontsov'un Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki bir toplantıda, ABD'nin Ukrayna'ya yardımları sürdürmesi durumunda sivil uydularının Rusya'nın "meşru hedefi" haline gelebileceği yönündeki açıklamaları Kirby'e soruldu.

"HERHANGİ BİR SALDIRI KARŞILIK BULACAKTIR"

Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını sürdürmesini "provokatif ve tehlikeli" olarak vurgulayarak, "Ukrayna'ya yardımlarımızı gayet açık ve samimi bir şekilde sürdüreceğiz. Bizim bu yaklaşımımızı hiçbir şey değiştirmeyecek. Sadece şunu söyleyeyim, ABD altyapısına yönelik herhangi bir saldırı karşılık bulacaktır" ifadesini kullandı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Cumhuriyetçilerin, "Biden, Ukrayna'ya açık çek verdi" eleştirilerini de sert bir dille reddeden Kirby, "Biz açık çek vermedik. Tüm yardımları gereğince yaptık" yorumunda bulundu.