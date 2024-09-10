Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu

Geniş Video İzle

Brezilyalı beyin cerrahı Dr. Jacinto Lay, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından kurtuldu. Teresina şehrinde motor arızası nedeniyle acil iniş yapmaya çalışan uçağı minibüse ve motosiklete çarptıktan sonra otobüs durağına çakıldı. Lay, beyin yaralanması ve bacak kırıkları için hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddi ama stabil. Kazada motosikletteki bir kadın da ağır yaralandı. Lay, geçen yıl da bir uçak kazasından kurtulmuştu ve 2023'te uçağı uyuşturucu kaçakçıları tarafından çalınmıştı.

10.09.2024 10:43  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı beyin cerrahı Dr. Jacinto Lay, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından kurtuldu. 50 yaşındaki doktor, Pazar günü Teresina şehrinde motor arızası nedeniyle bir otoyola acil iniş yapmaya çalıştı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Uçak bir minibüse, motosiklete çarptıktan sonra otobüs durağına çakıldı. Lay, enkazdan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Beyin yaralanması ve bacak kırıkları için ameliyat edildi. Durumu ciddi ama stabil.

Kazada motosikletteki bir kadın da ağır yaralandı. Minibüsteki yolcular ise hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Lay, kule ile iletişime geçerek pervane arızası yaşadığını ve acil iniş yapacağını bildirmişti. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

İlginç bir şekilde, Lay geçen yıl Mart ayında da başka bir uçak kazasından kurtulmuştu. Ayrıca, Ocak 2023'te uyuşturucu kaçakçıları tarafından uçağı çalınmış, uçak daha sonra uyuşturucu yüklü olarak düşmüştü.

Bu olaylar dizisi, Dr. Lay'in olağanüstü şanssız ama aynı zamanda şanslı deneyimlerini gözler önüne seriyor.

Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu

Brezilya, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Yavuz: Bu adam gerçekten Beyin Cerrahı vallaha 4 1 Yanıtla
  • Celal Özdemir: azraile meydan okuyor 3 1 Yanıtla

14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:17:10. #1.13#
SON DAKİKA: Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement