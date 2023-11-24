 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bıçakla polise saldırgan polis tarafından öldürüldü - Son Dakika

Bıçakla polise saldırgan polis tarafından öldürüldü

Tennessee'de bir zırhlı araç çalışanını soymaya çalışan ve ardından polis memuruna bıçakla saldıran şüpheli, polis tarafından öldürüldü. Soruşturmayı Tennessee Büro Şu anda yürütüyor.

Bıçakla polise saldırgan polis tarafından öldürüldü
24.11.2023 - 14:10,  Güncelleme: 14:16
Abone Ol

Amerika'nın Tennessee eyaletinde 44 yaşındaki Steven James Murphy isimli bir adam, bankamatiğe nakit koymaya çalışan bir banka çalışanını soymaya çalıştı.

Polisten kaçan Steven, şarküteriye girdi. Kendisini gözaltına almaya çalışan polise bıçakla saldırmaya çalışınca polis, bekinden tabancasını çıkararak Steven'e defalarca ateş edip öldürdü.

Murfreesboro Polis Departmanı'na göre, Çarşamba günü saat 9:15 civarında, 44 yaşındaki Steven James Murphy'nin bir ATM'ye nakit yükleyen bir işçiyi soymaya çalışması üzerine memurlar çağrıldı.

Murphy, soymaya çalıştığı banka çalışanı kendisine silah çekince bir kaç metre ötede bulunan bir şarküteriye girdi.

Polis, Murphy'nin girdiği şarküteriye girip 'hey' diye bağırdı. Murphy, elinde bulunan iki bıçakla polise doğru koşunca polis belinden çıkardığı tabanca ile Murphy'e ateş etti.

Ağır yaralanan Murphy, kaldırıldığı hastanede bir kaç saat sonra öldü.

Tennessee Soruşturma Bürosu şu anda olayı soruşturuyor.

Bıçakla polise saldırgan polis tarafından öldürüldü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Steven James, Banka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bıçakla polise saldırgan polis tarafından öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Elitaş'tan Vali Çiçek'e tam destek
14:18 Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig maçları kanal değiştiriyor
14:04 Yapılan yol 9 ayda delik deşik oldu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başından savdığı vatandaş çalmadık kapı bırakmadı
13:38 Hiç kem küm etmedi! Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz sorusuna net cevap
13:34 Bambaşka Biri dizisi final yapıyor
13:14 Koronadan sonra yeni kabus! Çin'de yayılan gizemli hastalık okulları kapattırdı, hastaneler dolup taşıyor
12:44 Yaptığı yatırım tercihi nedeniyle şimdi dizini dövüyor! Arda Turan büyük fırsatı kaçırmış
12:18 Deste deste sahte dolarla yakalandılar! Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar
12:10 Depremden önce 6 milyona alıcı bulan daireleri şimdilerde 1 milyona satamıyorlar
11:52 Bir zincir markette gizlice kadınların etek altı fotoğraflarını çeken komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 14:46:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bıçakla polise saldırgan polis tarafından öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement