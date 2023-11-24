Bıçakla polise saldırgan polis tarafından öldürüldü

Amerika'nın Tennessee eyaletinde 44 yaşındaki Steven James Murphy isimli bir adam, bankamatiğe nakit koymaya çalışan bir banka çalışanını soymaya çalıştı.

Polisten kaçan Steven, şarküteriye girdi. Kendisini gözaltına almaya çalışan polise bıçakla saldırmaya çalışınca polis, bekinden tabancasını çıkararak Steven'e defalarca ateş edip öldürdü.

Murfreesboro Polis Departmanı'na göre, Çarşamba günü saat 9:15 civarında, 44 yaşındaki Steven James Murphy'nin bir ATM'ye nakit yükleyen bir işçiyi soymaya çalışması üzerine memurlar çağrıldı.

Murphy, soymaya çalıştığı banka çalışanı kendisine silah çekince bir kaç metre ötede bulunan bir şarküteriye girdi.

Polis, Murphy'nin girdiği şarküteriye girip 'hey' diye bağırdı. Murphy, elinde bulunan iki bıçakla polise doğru koşunca polis belinden çıkardığı tabanca ile Murphy'e ateş etti.

Ağır yaralanan Murphy, kaldırıldığı hastanede bir kaç saat sonra öldü.

Tennessee Soruşturma Bürosu şu anda olayı soruşturuyor.