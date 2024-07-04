Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: 'Sonuna Kadar' kalacağım - Son Dakika
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Dünya

Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: 'Sonuna Kadar' kalacağım

Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: \'Sonuna Kadar\' kalacağım

ABD Başkanı Joe Biden, adaylığını bırakma çağrılarını reddetti ve 2024 başkanlık yarışında 'sonuna kadar' kalacağını belirtti. Biden, kötü performans gösterdiği tartışmanın ardından Demokrat milletvekilleri ve valilerle toplantılar düzenleyerek, partinin standart taşıyıcısı olma görevine uygun olduğunu temin etti. Ayrıca, Biden'ın kampanya ekibi üyeleriyle yaptığı bir telefon görüşmesinde ayrılmayacağını söylediği belirtildi.

04.07.2024 10:22
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Biden, adaylıktan çekilip yerine yardımcısı Kamala Harris'i aday göstermesi yönündeki baskılara rağmen 'sonuna kadar' kalmaya kararlı olduğunu belirtti.

ADAYLĞI BIRAKMASI İÇİN ÇAĞRILAR ARTTI

ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftaki tartışmadaki kötü performansının ardından adaylığı bırakması yönündeki çağrıları savuşturmaya çalışırken, Demokrat milletvekilleri ve valilerle yaptığı toplantılarda 2024 başkanlık yarışında kalacağına söz verdi.

İki kaynağa göre, Biden,kampanya ekibi üyeleriyle yaptığı bir telefon görüşmesinde ayrılmayacağını söyledi.

"Kimse beni dışlamıyor. Ayrılmıyorum. Bu yarışta sonuna kadar varım," dedi Biden, kampanya tarafından gönderilen ayrı bir e-posta ile, destekçilerini 5 Kasım başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı yenmek için "birkaç dolar" bağış yapmaya çağırdı.

Başkan, Çarşamba akşamı 24 Demokrat vali ve Washington, D.C. belediye başkanı ile sanal ve yüz yüze görüşerek, tartışmadaki kötü performansının ardından partinin standart taşıyıcısı olma görevine uygun olduğunu onlara temin etti.

ÜÇ VALİ BİDEN'IN ARKASINDA OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Sadece üç vali - New York, Minnesota ve Maryland liderleri - daha sonra gazetecilerle görüşerek Biden'ın geçen haftaki tartışmadaki kötü performansının ardından Biden'ın yanında duracaklarına söz verdi.

Maryland Valisi Wes Moore, "Başkan her zaman bizim arkamızda oldu. Biz de onun arkasında olacağız," dedi.

Minnesota Valisi Tim Walz, Demokratik Valiler Birliği'nin başkanı olarak, Biden'ın Perşembe gecesi eski Başkan Trump'a karşı gösterdiği tartışma performansının kötü olduğunu, ancak Biden'ın göreve uygun olduğunu düşündüğünü belirtti.

Joe Biden, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: 'Sonuna Kadar' kalacağım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz: evet şarj olunca canlanmis bu 4 0 Yanıtla

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