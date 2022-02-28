Putin'in nükleer hamlesine Biden'dan yanıt: Amerikalılar nükleer savaştan endişe duymamalı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi.

BİDEN: AMERİKALILAR ENDİŞE DUYMAMALI

Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan caydırıcı güçleri hakkında konuşan ABD Başkanı Joe Biden "Amerikalılar nükleer savaştan endişe duymamalı" dedi.

ABD'NİN NÜKLEER ALARM SEVİEYSİ DEĞİŞMEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, Putin'in kararı sonrasu ABD'nin nükleer alarm seviyesini değiştirmediğini bildirdi. Psaki, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Putin'in nükleer adımının ardından nükleer alarm seviyelerini değiştirmek için bir nedenlerinin olmadığını belirterek, "Biz alarm seviyemizi ve değerlendirmemizi değiştirmedik. Ancak Rusya tehdidine karşı gözümüzün açık olması da lazım." dedi.

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Putin'in adımını değerlendiriyoruz ancak şu aşamada nükleer alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok" diye konuştu.