Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi - Son Dakika
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Dünya

Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama yaptığı sırada dikkat çeken anlar yaşandı. Bir gazetecinin 'Ateşkes senin mi yoksa Trump sayesinde mi gerçekleşti?' sorusunu duyan Biden, kürsüye geri dönerek 'Bu şaka mı?' yanıtını verdi.

15.01.2025 22:39
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasının sağlanması sonrası kameraların karşısına geçtiği sırada dikkat çeken anlar yaşandı.

"BU ŞAKA MI?"

Biden konuşmasının bitmesinin ardından kürsünden ayrılırken bir gazeteci "Ateşkes senin mi yoksa Trump sayesinde mi gerçekleşti?" diye sordu.

Kürsüden ayrılmak üzere olan soruyu duymasının ardından kameralara yüzünü dönerek "Bu şaka mı?" yanıtı verdi.

BİDEN NE DEDİ?

Joe Biden, Hamas ve İsrail'in esir takası anlaşmasını imzalaması sonrası yaptığı açıklamalarda "İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca "Özellikle kadınlar, gençler ve çocuklar serbest bırakılacak. Gazzeli sığınmacılar da evlerine dönebiliyor olacak. İnsani yardımların Gazze'ye ulaşması sağlanacak. Ateşkesin savaşın bitirilmesi yolunda atılan ilk adım olduğu söylenebilir" diye konuştu.

Biden \'Ateşkes senin mi Trump\'ın mı eseri?\' sorusuna böyle yanıt verdi

Uluslararası İlişkiler, Joe Biden, Politika, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Alican Atmaca:
    Eserinizin mükafatını cehennemde alırsınız inşaAllah 72 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    moruk 49 17 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne dengesiz bahçeli gibi 11 49 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TRUMP HİZAYA GECIN BOY SIRASINA GÖRE DEDI HEPSI DE GECTİ 6 32 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    ikisi de deil. kainat liderimiz sayesinde. savaşı bitirmezseniz makarna yardimini keserim dedi. İsrail tutuatu 22 7 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Trump reis sagolsun yoksa ateşkesin olacağı yoktu. 23 3 Yanıtla
  • Nis Ard:
    dünya lideri dediğin ateş başlatır istefiginde keser 3 15 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    göt bunların hepsi 17 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Joe biden dünyada katil başkan olarak anılacak. 7 0 Yanıtla
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