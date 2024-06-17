Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu - Son Dakika
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Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu

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Son dönemde boşluğa baktığı ve olmayan sandalyeye oturmaya çalıştığı görüntüler nedeniyle sağlık durumu endişe yaratan ABD Başkanı Joe Biden katıldığı bağış etkinliğinde sahnede donup kaldı. Durumu fark eden eski ABD Başkanı Barack Obama yardımına koşarak Biden'ı elinden tutup sahneden uzaklaştırdı.

17.06.2024 09:23
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ABD'deki başkanlık seçimlerine az bir süre kala Başkan Joe Biden'ın sağlık durumu endişe yaratmaya devam ediyor. 81 yaşındaki "ABD tarihinin en yaşlı Başkanı" Biden, cumartesi günü Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen bağış etkinliğinde yine sahnede dondu kaldı.

YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİĞİ GÖRÜLDÜ

George Clooney, Julia Roberts gibi ünlü isimlerin akın ettiği, sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel'ın yaptığı etkinlikte sahneye eski başkanlardan Barack Obama ile çıkan Biden, zor anlar yaşadı. Etkinliğin kapanışında kalabalığı selamlarken bir süre hareket etmeden bekleyen Biden'ın durumunu fark eden Obama yardımına koşarak elinden tutup sahneden uzaklaştırdı. Obama'nın yardım ettiği ve sırtını sıvazladığı Biden'ın yürümekte güçlük çektiği de kameralar yansıdı.

AKIL SAĞLIĞI DA TARTIŞMA KONUSU

Etkinlikte 30 milyon dolar bağış toplandığı açıklanırken akıllarda "Biden'ın sağlığı yeniden başkan olmaya elverişli mi?" sorusu kaldı. Daha önce Wall Street Journal gazetesine konuşan Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den 45'i aşkın üst düzey yetkili, son dönemde Biden'ın akıl sağlığının hiç de iyi olmadığını, konuşurken birçok şeyi karıştırdığını anlatmıştı.

TOPLANTILARDA DA DONUP KALIYORMUŞ

Kaynaklar, gaflarıyla ünlü Başkan'ın daha da sık hata yaptığını, bazen toplantının ortasında donup kaldığını ve duyulamayacak kadar düşük sesle konuştuğunu belirtmişti.

Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu

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Son Dakika Dünya Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu - Son Dakika

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