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ABD Başkanı Biden'a açık açık soruldu: İsrail'e kara harekatını askıya aldıran siz misiniz? - Son Dakika

ABD Başkanı Biden'a açık açık soruldu: İsrail'e kara harekatını askıya aldıran siz misiniz?

Son Güncelleme: 25.10.2023 09:14

ABD Başkanı Joe Biden, kendisine yöneltilen "İsrail'e kara harekatını askıya aldıran siz misiniz?" sorusuna kaçamak bir yanıt vererek ''İsrailliler kendi kararlarını veriyor'' ifadesiyle geçiştirdi.

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek günlerdir Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in bölgeye düzenleyeceği kara harekatını askıya alması gündemden düşmüyor. İngiliz ve ABD basını Başkan Joe Biden'ın İsrail'e baskı yaparak harekatı ertelettiğini iddia ederken söz konusu iddia ilk kez başkanın kendisine soruldu. Kaçamak bir yanıt veren Biden ise "İsrailliler kendi kararlarını veriyor" demekle yetindi.

BIDEN: İSRAİLLİLER KENDİ KARARLARINI VERİYOR

ABD'nin İsrail'e kara harekatını ertelemesi yönünde baskı yaptığı iddiası Başkan Joe Biden'a soruldu. Soruya direkt olarak yanıt vermeyen Biden, "İsrailliler kendi kararlarını veriyor" dedi.

"BİR SONRAKİ AŞAMADAYIZ"

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sınırdaki askerlere yönelik yaptığı açıklamada "Bir sonraki aşamadayız. Yakında başlıyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL-GAZZE ÇATIŞMASINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'a açık açık soruldu: İsrail'e kara harekatını askıya aldıran siz misiniz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'a açık açık soruldu: İsrail'e kara harekatını askıya aldıran siz misiniz? - Son Dakika
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