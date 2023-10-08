Biden'dan İsrail ve Filistin dışındaki ülkelere üstü kapalı tehdit: Bu saldırılardan avantaj sağlamak için doğru zaman değil - Son Dakika

Biden'dan İsrail ve Filistin dışındaki ülkelere üstü kapalı tehdit: Bu saldırılardan avantaj sağlamak için doğru zaman değil

Son Güncelleme: 08.10.2023 08:11

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından ''Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır'' çıkışında bulunurken İsrail ve Filistin dışındaki taraflara da isim vermeden üstü kapalı tehdit etti. Biden, ''Bunu en açık şekilde ifade edeyim ki; şu an İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değil. Dünya izliyor'' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçerek, Hamas'ın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail'e destek mesajı verdiği açıklamasında İsrail ve Filistin dışındaki tarafları da üstü kapalı tehdit eden Biden, "Bunu en açık şekilde ifade edeyim ki; şu an İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değil. Dünya izliyor" dedi.

"İSRAİL'E KENDİSİNİ SAVUNMASI İÇİN DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı operasyonlarla ilgili İsrail'e kendisini savunması için desteklerinin süreceğini söyledi. İsrail'in kendisini savunması için gerekli yardımların sağlanması konusunda desteğe devam edeceklerini belirten Biden, "Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." dedi.

"AVANTAJ SAĞLAMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL"

Biden, çatışmalarda, İsrail ve Filistin dışındaki taraflara da isim vermeden seslenerek, "Bunu en açık şekilde ifade edeyim ki; şu an İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değildir. Dünya izliyor." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD ile İsrail arasında askeri, istihbarat ve diplomatik düzeyde temasların sürdüğünü kaydeden Biden, ekibinin Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa'daki ortakları ve Filistin yönetimi ile de irtibatta olduğu bilgisini paylaştı.

AKSA TUFANI OPERASYONU BAŞLATILDI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e Aksa Tufanı Operasyonu başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 250 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordu radyosu ise Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100 geçtiğini duyurdu.

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Son Dakika Dünya Biden'dan İsrail ve Filistin dışındaki ülkelere üstü kapalı tehdit: Bu saldırılardan avantaj sağlamak için doğru zaman değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden'dan İsrail ve Filistin dışındaki ülkelere üstü kapalı tehdit: Bu saldırılardan avantaj sağlamak için doğru zaman değil - Son Dakika
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