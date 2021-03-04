Biden'dan maske zorunluluğunu kaldıran valilere sert eleştiri - Son Dakika
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Biden'dan maske zorunluluğunu kaldıran valilere sert eleştiri

04.03.2021 16:17

ABD Başkanı Biden, Teksas ve Mississippi eyaletlerinin valilerinin maske zorunluluğunun kaldırılması kararını "İhtiyacımız olan son şey, 'Maskenizi çıkarın her şey yolunda' diyen Neanderthal düşünce" sözleriyle eleştirdi.

ABD Başkanı Biden, Teksas ve Mississippi eyaletlerinin valilerinin maske zorunluluğunun kaldırılması kararını "İhtiyacımız olan son şey, 'Maskenizi çıkarın her şey yolunda' diyen Neanderthal düşünce" sözleriyle eleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden dün Teksas ve Mississippi eyaletlerinin valilerinin maske zorunluluğunun kaldırılması kararına ilişkin açıkalamalarda bulundu. Biden iki eyalet valisinin maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin "İhtiyacımız olan son şey, 'Maskenizi çıkarın her şey yolunda' diyen Neanderthal düşünce" sözleriyle eleştirdi. Biden, koronavirüs vaka sayılarının yükselmekte olduğuna dikkat çekerek, eksas ve Mississippi eyaletlerinin valilerinin verdiği kararın hata olduğunu söyledi.  "Umarım şimdiye kadar herkes bu maskelerin büyük fark yarattığını anlamıştır" diyen Biden, maske takma, elleri yıkama ve sosyal mesafeye dikkat etmenin hala kritik önem taşıdığını ifade etti.

10 MART'TA YÜRÜLÜĞE GİRECEK

Öte yandan, Teksas Valisi Greg Abbott, dün yaptığı açıklamada, eyalette maske kullanımını kaldıracağını ve işletmelerin gelecek hafta tam kapasiteyle yeniden açılmasına izin vereceğini duyurdu. Cumhuriyetçi Parti üyesi Abbott, "Artık Teksas'ı yüzde 100 açmanın zamanı geldi" demişti. Teksas'ta alınan kritik karara Michigan, Louisiana ve Mississippi gibi diğer eyaletlerden de destek gelmişti. Abbott, salgın sırasında daha önce uygulanan corona virüsü önlemlerinin çoğunu iptal eden yürütme emrini imzalamıştı. Buna göre, 10 Mart'ta yürürlüğe girecek olan yeni yürütme emri, tüm maske gereksinimlerini kaldırılacak. Yerel makamların maske takmayan kişileri cezalandırmasını yasaklayacak.


- Abd
Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Mississippi, Joe Biden, Teksas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden'dan maske zorunluluğunu kaldıran valilere sert eleştiri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden'dan maske zorunluluğunu kaldıran valilere sert eleştiri - Son Dakika
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