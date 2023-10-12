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Biden, Netanyahu'yu uyardı: İsrail savaş kurallarına göre hareket etmeli - Son Dakika

Biden, Netanyahu'yu uyardı: İsrail savaş kurallarına göre hareket etmeli

Son Güncelleme: 12.10.2023 07:31

Gazze'yi bombalayan İsrail'e, müttefiki ABD Başkanı Joe Biden'dan uyarı geldi. Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, ''İsrail savaş kurallarına göre hareket etmeli" dedi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da ABD'de yaşayan Yahudi cemaati liderleriyle düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini aktardı. "Savaş kuralları vardır." diyen Biden, İsrail'in ülkeyi bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığına inandığını vurguladı.

DESTEK İÇİN MÜHİMMAT GÖNDERDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın hafta sonu gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin "Bunun Holokost'tan bu yana Yahudiler için en ölümcül gün olduğunu savunuyorum." yorumunu yaptı. Biden, İsrail'e verdikleri askeri desteği artırdıklarından bahsederek, Demir Kubbe'nin ikmali için mühimmat gönderdiklerini, Doğu Akdeniz'e ABD uçak gemisi filosunu yönlendirdiklerini ve savaş uçakları gönderdiklerini söyledi.

İRAN VURGUSU

ABD Başkanı Biden, "İranlılara çok net bir şekilde şunu ifade ettik: Dikkatli olun." şeklinde konuştu. ABD'li rehineler konusunda da "çok şey" yaptıklarını kaydeden Biden, diğer yandan bu hususta bilgi veremeyeceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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Son Dakika Dünya Biden, Netanyahu'yu uyardı: İsrail savaş kurallarına göre hareket etmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden, Netanyahu'yu uyardı: İsrail savaş kurallarına göre hareket etmeli - Son Dakika
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