Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler - Son Dakika
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Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat Parti başkan adaylığından çekilme kararının kendi danışmanlarına bile sürpriz olduğu belirtildi. Birçok Beyaz Saray görevlisi ve seçim kampanyası çalışanının Biden'ın planlarından haberdar olmadığı ve artık aday olmadığını sosyal medya üzerinden öğrendikleri ifade edildi.

22.07.2024 08:45  Güncelleme: 08:59
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ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilme kararı dünya kamuoyunda bomba etkisi yaratırken, gelişmeyle ilgili ortaya atılan bir iddia da büyük ses getirdi. Biden'ın pazar günü duyurduğu Demokrat Parti başkan adaylığından çekilme kararının kendi danışmanlarına bile sürpriz olduğu belirtildi.

Biden'ın üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve kampanya ekibi, tüm haftayı Biden'ın başkanlık yarışında kalma konusunda kararlı olduğunu söyleyerek geçirdi. BBC'nin aktardığına göre cumartesi günü Biden'ın danışmanları, Başkan'ın Covid-19 izolasyonundan göreve dönünce izlemesi için bir kampanya takvimi hazırlıyordu. Biden bu sırada Delaware'deki evinde Covid'i aşmaya çalışıyor ve adaylıktan çekilmesi için üzerinde artan baskıyı değerlendiriyordu. BBC'ye konuşan kaynaklara göre Biden, pazar sabahı adaylığını sürdürme kararından vazgeçti.

BIDEN'IN TRUMP'I YENME ŞANSI OLUP OLMADIĞINI TARTIŞTILAR

Kaynaklara göre cumartesi akşamüstü Biden, kendisine yakın isimlerden oluşan isimlerden bir ekiple bir araya geldi; en yakın olduğu danışmanlarından Steve Richetti, baş stratejisti Mike Donilon, özel kalem müdürü yardımcısı Annie Tomasini ve eşi Jill Biden'ın özel kalem müdürü Anthony Bernal. Bu ekip, anketleri inceledi ve Biden'ın Trump'ı yenme şansı olup olmadığını tartıştı.

Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler

Habere göre Biden kampı, Başkan'ın yarışta kaldığı senaryoda bu hafta daha fazla Demokrat'ın kendisine çekilmesi yönünde bir çağrı yapmasını bekliyordu. Anket sonuçları ve bu olasılıklar konuşulduktan sonra Biden 50 yıllık siyasi kariyerinin en zor kararını verdi ve Demokrat Parti adaylığından vazgeçti. Kararın alınmasından sonra Biden ve Donilon, Başkan'ın aday olmayacağını duyuracağı açıklamayı hazırlarken Richetti de açıklamayı yayma ve Biden'ın ekibini bilgilendirme görevini üstlendi.

ÇEKİLME KARARINI PAZAR SABAHI VERDİ

Kaynaklara göre Biden, adaylıktan çekilme konusunda kesin kararını pazar sabahı verdi; ayrı ayrı özel kalem müdürü Jeff Zients'i, kampanya başkanı Jen O'Malley Dillon'u ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aradı. Biden daha sonra yerel saatle 13.45 sularında en üst düzey Beyaz Saray yetkilileriyle bir video görüşme yaptı. Bu toplantı bittikten bir dakika kadar sonra dünya gündeminin göbeğine oturan Biden'ın adaylıktan çekildiğini duyuran açıklama yayımlandı.

Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler

"KARARI YALNIZCA YAKIN ÇEVRESİYLE PAYLAŞMIŞ"

BBC'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Biden birkaç gündür bu konu üzerine düşündüğünü söyledi. Kararı sadece yakın çevresiyle paylaşmış" diye konuştu... Birçok Beyaz Saray görevlisi ve seçim kampanyası çalışanı Biden'ın planlarından haberdar değildi ve artık aday olmadığını sosyal medya üzerinden öğrendi.

Biden\'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler

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Son Dakika Dünya Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • UğuR DURAN: Biden 82 yaşında ve kendini bile yönetecek durumda değil. Bu karar geç kaldığı için Trump'un kazanmaması için bir engel yok. 3 1 Yanıtla

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