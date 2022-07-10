Biden'ın F-16'lar için Türkiye'ye yeşil ışık yakması ABD'yi karıştırdı! 35 vekilden skandal mektup - Son Dakika
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Biden'ın F-16'lar için Türkiye'ye yeşil ışık yakması ABD'yi karıştırdı! 35 vekilden skandal mektup

10.07.2022 09:02

ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını desteklediği yönündeki açıklaması ülkeyi karıştırdı. FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesine karşı çıkan milletvekili Frank Palone'un da olduğu 35 vekil, Biden'a bir mektup gönderdi. "F-16 satışını durdur" çağrısı yapılan mektupta, "Satışın gerçekleştirilmesi Erdoğan'ı ödüllendirmeniz anlamına gelecektir. Türkiye'nin ordusunu desteklememeliyiz" ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yönelik F-16 ve modernizasyon kitlerinin satışını desteklediğini ifade etmişti. Biden, "F-16 savaş uçaklarının satışını ve modernizasyon konusunu çözmemiz gerekiyor, bunu çözmemek bizim çıkarımıza değil. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Biz onlara F-16 satmalıyız. Aralık ayından bu yana bunu konuşuyoruz. Kongrenin onayına ihtiyacımız var, bu onayı da alacağımızı düşünüyorum" demişti.

35 VEKİL BIDEN'A MEKTUP YAZDI

Biden'ın sözleri sonrasında ABD'de, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek isteyen odaklar harekete geçti. Başını, daha önce FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine mani olmak için eski Başkan Donald Trump'ı baskı altına almaya çalışan milletvekili Frank Palone'un çektiği, ABD Kongresi'nden 35 vekil ABD Başkanı Biden'a mektup göndererek "F-16 satışını durdurma" çağrısı yaptı.

"TÜRKİYE'NİN ORDUSUNU DESTEKLEMEMEYİZ"

Mektubun bir kopyasını Twitter hesabından yayınlayan FETÖ destekçisi Pallone, "Erdoğan'ın istikrarı bozan eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini durdurmak için, somut adımlar atılana kadar Türkiye'nin ordusunu desteklememeliyiz" skandal ifadelerine yer verdi.

"ERDOĞAN'I ÖDÜLLENDİRMİŞ OLURSUNUZ"

Yeni Şafak'ın haberin göre mektupta "NATO zirvesinde, F16'ların potansiyel satışı ve Türkiye'deki uçakların modernizasyonuna ilişkin yapmış olduğunuz yorumlardan dolayı derin endişe içinde olduğumuzu bildirmek isteriz" ifadelerini kullanan Türk karşıtı lobi üyesi vekiller, satışın durdurulması çağrısında bulundu. "Satışın gerçekleştirilmesi Erdoğan'ı ödüllendirmeniz anlamına gelecektir" sözleri sarf edilen mektupta, Türkiye'nin, PKK'ya açıktan destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerine ilişkin endişelerine "saçma" denildi.

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SON DAKİKA: Biden'ın F-16'lar için Türkiye'ye yeşil ışık yakması ABD'yi karıştırdı! 35 vekilden skandal mektup - Son Dakika
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