 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Biden basın toplantısını bitirirken ortalık bir anda karıştı - Son Dakika

Biden basın toplantısını bitirirken ortalık bir anda karıştı

Son Güncelleme: 18.10.2023 12:53

İsrail'in Gazze'deki hastane katliamının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'e giderek İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. ABD Başkanı, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını kabul etmezken, görevlilerin araya girmesiyle salonda gerginlik yaşandı.

İsrail'in Gazze'deki hastane katliamının ardından Tel Aviv'e giden ABD Başkanı Joe Biden, burada İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte açıklamalarda bulundu. Biden konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını kabul etmezken, görevlilerin araya girmesiyle ortalık bir anda karıştı.

İSRAİL'İN KATLİAMINI SAVUNDU

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombalayarak 500 insanı katletmesini savunan Biden, "Patlama diğer taraftan yapılmış gibi görünüyor" dedi.

BİR ANDA AYAKLANDILAR

Biden açıklamalarının sonunda teşekkür ederken, o anda salonda bulunan gazeteciler sorular sormak istedi. Ancak liderlerin görevlileri ayağa kalkarak gazetecilerin dışarı çıkarılmasını, toplantının bittiğini söyledi. O anlarda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Joe Biden, Tel Aviv, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden basın toplantısını bitirirken ortalık bir anda karıştı - Son Dakika


Son Dakika
14:05 ABD Başkanı Biden'dan ''Hastane saldırısında kim sorumlu?'' sorusuna skandal yanıt
14:01 İsrail'in hastane saldırısını "felaket" olarak yorumlayan Putin, bir de çağrı yaptı
13:27 Filistinlilere kapıyı kapatan Sisi'den küstah çıkış: İsrail'de gidebilecekleri çöller var
12:57 Elektrikli kamyon üreticisi Volta Trucks iflas etti
12:52 İspanyollar, Arda Güler'in dönüş tarihini manşetten verdi
12:46 Gazze'nin öncesi ve sonrası fotoğraflara yansıdı
12:38 Buse Sinem İren, vefat eden partneri Seda Fettahoğlu'ndan bahsederken zor anlar yaşadı
12:27 Biden basın toplantısını bitirirken ortalık bir anda karıştı
12:27 Davutoğlu: İsrail Büyükelçiliği, derhal Türkiye'den gönderilmeli
12:03 İngiltere-İtalya maçında yapılan İsrail anonsu sonrası tribünler aynı tezahüratla inledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 14:29:56. #1.12#
SON DAKİKA: Biden basın toplantısını bitirirken ortalık bir anda karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement