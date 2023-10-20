Putin, Biden'ın ''Rusya savaşı kaybetti'' sözleriyle dalga geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu kapsamında bir araya geldi. Putin'e burada ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın "Rusya Ukrayna'daki savaşı kaybetti" açıklaması soruldu. Rus lider bu soruyu tiye alarak, "Madem savaşı kaybettik o zaman gelsin buraya pankek yiyip, çay içelim" dedi.

"SAVAŞ BİTTİYSE NEDEN UKRAYNA'YA SİLAH GÖNDERİYOR?"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ABD ve Batı ile ilişkilerinde gerilimlerin sürdüğü bir dönemde, "stratejik ortağı" olarak gördüğü Çin'e ziyaret gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya savaşı kaybetti" sözlerine değinen Vladimir Putin; "Madem Rusya savaşı kaybetti o zaman ABD neden Ukrayna'ya ATACMS füzelerini ve tüm diğer silahları gönderiyor? Biden pankek yiyip çay içmek için bizi ziyaret edebilir. Savaş kaybedildiyse neden bahsediyoruz, ATACMS neden? Ona bunu sorun." ifadelerini kullandı.