Biden'in ve konuşmasında ilginç detay: Oval Ofis'te yastık desteği - Son Dakika
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Biden'in ve konuşmasında ilginç detay: Oval Ofis'te yastık desteği

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ABD'nin 82 yaşındaki Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'ten yaptığı veda konuşmasında yastık desteği aldı. Biden, sık sık denge sorunları, dayanıklılık ve zihinsel performans konularında zorlanıyor. Biden'ın sağ tarafına yerleştirilmiş acil durum mendil kutusu dikkat çekti.

16.01.2025 10:58  Güncelleme: 11:05
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82 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'ten yaptığı 18 dakikalık veda konuşmasında yastık desteği aldı. Ofis dışından çekilen fotoğraflarda, başkanlık koltuğundaki deri minderin üzerine yerleştirilmiş küçük bir yastık dikkat çekti.

ABD'nin görev yapan en yaşlı başkanı Biden, sık sık denge sorunları, dayanıklılık ve zihinsel performans konularında zorlanıyor. Air Force One'ın merdivenlerinde tökezlemesi ve konuşmalarında yaptığı hatalar, öksürük nöbetleri bunun örnekleri arasında.

Görüntülerde ayrıca, kameraların görmediği bir noktada, Biden'ın sağ tarafına yerleştirilmiş acil durum mendil kutusu da görülüyor. Oval Ofis'te Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eşi Doug Emhoff ve First Lady Jill Biden ile birlikte oturuyordu. İddialara göre Harris ile First Lady arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Başkanın oğlu Hunter Biden ve eşi Melissa Cohen Biden de odadaydı.

Biden konuşmasında, görev süresinin "ABD tarihinin en zor yıllarından biri" olduğunu belirtti ve Trump'ın müttefiki Elon Musk'a gönderme yaparak "bir oligarşinin" yaklaştığı uyarısında bulundu. "Bugün Amerika'da şekillenen oligarşi, demokrasimizi, temel haklarımızı, özgürlüklerimizi ve herkesin ilerlemek için adil bir şansa sahip olmasını tehdit ediyor" dedi.

Başkan, "teknoloji-endüstri kompleksi" konusunda uyarıda bulunurken, politikadaki "kara para"ya dikkat çekti ve Kongre üyelerinin hisse senedi alım satımının yasaklanmasını istedi. Bu yorumları eleştirmenler tarafından ikiyüzlülük olarak nitelendirildi.

1973'ten 2009'a kadar Delaware senatörü olarak görev yapan Biden, Yüksek Mahkeme yargıçları için 18 yıllık görev süresi sınırı getirilmesini önerdi. Görevi devralacak Donald Trump'a da gönderme yapan Biden, "Hiçbir başkanın görev sırasında işlediği suçlardan muaf olmadığının Anayasa'da açıkça belirtilmesi gerekiyor" dedi.

Biden konuşmasını, "Gelecek yönetime başarılar diliyorum çünkü Amerika'nın başarılı olmasını istiyorum" sözleriyle tamamladı.

Biden'in ve konuşmasında ilginç detay: Oval Ofis'te yastık desteği
Biden'in ve konuşmasında ilginç detay: Oval Ofis'te yastık desteği
Biden'in ve konuşmasında ilginç detay: Oval Ofis'te yastık desteği
Biden'in ve konuşmasında ilginç detay: Oval Ofis'te yastık desteği
Biden\'in ve konuşmasında ilginç detay: Oval Ofis\'te yastık desteği

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden'in ve konuşmasında ilginç detay: Oval Ofis'te yastık desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yelloz Kız:
    altına sıçan adamı başkan yapıp süper güç olarak kalmaya devam etmek kaçıncı seviye? 6 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    öl artık 6 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    amerikada baskanlarin karat gicu yok arkadaslar kurumlar ulke menfaati icin ne gerekiyorsa onu yapiyor baskanda onayliyor sadece 0 0 Yanıtla
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