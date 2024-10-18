Biden İran bombasını patlattı: İsrail'in ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum - Son Dakika
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Dünya

Biden İran bombasını patlattı: İsrail'in ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum

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İran'ın balistik füze saldırısının ardından İsrail'in nasıl bir misilleme yapacağı konusu gündemi meşgul ederken, Biden, İsrail'in saldırı planının detaylarına dair ipuçlarını verdi. Biden, İsrail'in İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını bildiğini ifade etti.

18.10.2024 21:08
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Tüm dünyanın gözü kulağı günlerdir Ortadoğu'da. İran'ın balistik füze saldırısının ardından İsrail'in nasıl bir misilleme yapacağı tüm odakları bölgeye çevirdi. Bugün ABD Başkanı Biden yaptığı açıklama ile İsrail'in misillemesinin nasıl ve ne zaman olacağını bildiğini duyurdu.

BIDEN: BİLİYORUM AMA SÖYLEMEYECEĞİM

CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy'un aktardığına göre; ABD Başkanı Biden, İsrail'in misillemesi ile ilgili tüm gerçekleri biliyor. Başkan Biden bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum" dedi. Yaşanan bu gelişme İsrail'in İran'a yapacağı saldırıyla ilgili tüm detayların belirlendiği ve İsrail'in bunu ABD ile paylaştığı şeklinde yorumlandı.

ABD'DEN İSRAİL THAAD DESTEĞİ

ABD, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "kesin ve ölümcül" olacağı konusunda uyardığı saldırı öncesinde İsrail'in savunmasını güçlendirmek için THAAD gelişmiş füze savunma sistemini konuşlandırmaya başladı.

İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de "İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e" füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti. İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti. İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin İsrail Vergi Dairesinin verilerine dayandırdığı haberine göre, İran saldırısı İsrail'de 150 ila 200 milyon şekel aralığında hesaplanan bir tahribata yol açtı. İran'ın bu saldırısı, İsrail'e Nisan ayında füze ve insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırının ardından ikinci saldırısı olmuştu.

Biden İran bombasını patlattı: İsrail\'in ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum

Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden İran bombasını patlattı: İsrail'in ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Firdevss null:
    sen emri verdiğin için biliyor olabilir misin acaba 122 7 Yanıtla
  • Ali null:
    kuduz itler saldırı peşinde 97 9 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Yokmu bunlara etek giydirecek babayiğit 81 13 Yanıtla
    oktay sayar:
    çok var ,zamanını bekliyorlar 3 1
    Özlem Çağlıyan:
    yokmuş kardeş o yüzden her geçen gün it gibi havliyorlar. 3 0
  • Talat Yelbuz:
    İRAN ORTADOGU NUN VEBALI MİKROPUDUR. BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERININ ARKASINDS O VARDIR. HAMAS HİZBULLAH HUSİ HEPSINI IRAN BESLIYOR 31 58 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Savaş emrini zaten sen veriyon diğerleri kukla olarak kullanıyon bunu bilmeyen maldır zaten 70 4 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ....Bunak , biliyorsun çünkü itinin ipi senin elinde , şu gün , şu saatte, şu şekilde, şuralarda operasyon yap dlyorsun! 58 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Sen bilmeyeceksin de Ferhat mı bilecek :)) 55 3 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Abd-israil bir halt edemez 36 12 Yanıtla
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