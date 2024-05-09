Başkan Biden, İsrail'e silah sevkiyatını durdurabileceğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Başkan Biden, İsrail'e silah sevkiyatını durdurabileceğini belirtti

Geniş Video İzle

Başkan Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'nin Rafah kentinde büyük bir askeri harekat başlatması durumunda Amerika'nın İsrail'e silah sevkiyatını durdurabileceğini ilk kez belirtti. Biden, bu silahların Gazze'de sivil ölümlerine neden olduğunu kabul etti.

09.05.2024 11:26  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Joe Biden, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'nin Rafah kentinde büyük bir askeri harekat başlatması durumunda Amerika'nın İsrail'e silah sevkiyatını durdurabileceğini ilk kez belirtti. Biden, bu silahların Gazze'de sivil ölümlerine neden olduğunu kabul etti.

CNN'den Erin Burnett'e konuşan Biden, geçen hafta sevkiyatını durdurduğu 2000 poundluk bombaların Gazze'de sivil kayıplara yol açtığını ve eğer İsrail Rafah'a saldırırsa, şehirlerle başa çıkmak için kullanılan bu tür silahların sağlanmayacağını ifade etti.

Başkan, İsrail'in Hamas ile olan yedi aylık çatışmasında Amerikan silahlarını İsrail'in eylemleriyle bağdaştırma kararıyla bir dönemeç noktasına geldiğini belirtti. Ayrıca, Amerikan bombalarının Gazze'de sivilleri öldürdüğünü kabul etmesi, ABD'nin savaştaki rolünü net bir şekilde ortaya koydu.

Başkan, İsrail'in Hamas'a karşı operasyonlarını desteklemekle birlikte, Gazze'nin güneyindeki Rafah kentine yönelik olası bir istila, başkanın stratejisini değiştirmiş gibi görünüyor. Biden, "İsrail'in güvenliğinden vazgeçmiyoruz. İsrail'in bu bölgelerde savaş yapma yeteneğinden vazgeçiyoruz," dedi ve ABD'nin İsrail'e savunma amaçlı silahlar sağlamaya, özellikle Iron Dome hava savunma sistemi için, devam edeceğini, ancak Rafah'ta büyük bir kara harekâtı başlarsa diğer silah sevkiyatlarının sona ereceğini belirtti.

Biden, İsrail'in Rafah'taki eylemlerinin henüz yoğun nüfuslu bölgelere taşmadığını, ancak bu eylemlerin bölgede gerilime neden olduğunu ifade etti. Netanyahu ve diğer İsrailli liderlere, nüfus merkezlerindeki operasyonlar için Amerikan desteğinin sınırlı olduğunu ilettiğini söyledi.

Biden, Netanyahu'ya Gazze'de sıkışıp kalma riskleri konusunda uyarılarda bulundu ve Amerika'nın Afganistan ve Irak'taki deneyimlerine atıfta bulunarak, "Netanyahu'ya dedim ki, 'Amerika'nın yaptığı hatayı yapma. Sana Sinwar'ı yakalaman için yardım edeceğiz,'" dedi.

Biden, gösteriler hakkında, "Kesinlikle, mesajı duyuyorum," dedi ancak nefret söylemine veya antisemitizme kayan protestolara karşı uyardı: "Özgür ifade ve protesto hakkı meşru. Ancak nefret söylemini kullanmak, Yahudi öğrencileri tehdit etmek, derslere erişimi engellemek yasaya aykırıdır."

Amerika Birleşik Devletleri, Benjamin Netanyahu, Joe Biden, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başkan Biden, İsrail'e silah sevkiyatını durdurabileceğini belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 12:34:29. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Biden, İsrail'e silah sevkiyatını durdurabileceğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement