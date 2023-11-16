Biden konuştuğu sırada Blinken'in yüzü şekilden şekle girdi

Her attığı adımla, her söylediği sözle gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Biden'ın yanındaki Dışişleri Bakanı Blinken'ın o anlardaki kaygılı surat ifadesi dikkat çekti. Blinken'ın, Biden'ın sık sık yaptığı gaflardan birini daha yapmasından çekindiği öne sürüldü.

TOPLANTIYA DAMGA VURAN ANLAR

Biden, Dışişleri Bakanı Blinken ve heyetiyle birlikte, ABD-Çin ilişkilerini görüşmek üzere Çin lideri ve hükümet temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sırasında Blinken'in Biden'a düşünceli şekilde baktığı anlar, etkinlikten kısa bir süre sonra X'te paylaşıldı. Çoğunlukla tarafsız bir ifadeyle sessiz kalan Blinken'in oldukça kaygılı olduğu gözlemlendi.

Blinken - Biden

GAFLARI MEŞHUR OLDU

Sık sık gaflarıyla gündeme gelen Biden, sürekli olarak yanındakilerin yönlendirmesine ihtiyaç duyar halde. Daha önce sahnede boşlukla tokalaşan ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz aylarda konuşma yaptığı sırada hayatını kaybeden Kongre Üyesi Jackie Walorski'yi çağırıp "Jackie, Jackie neredesin?" demişti. O anlar izleyenleri de hayrete düşürürken Missouri Cumhuriyetçi Temsilcisi Vicky Hartzler, hataya atıfta bulunarak "Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf" ifadelerini kullanmıştı. Biden, silahlanma sorunuyla mücadelesini anlattığı konuşmasını da, "Tanrı Kraliçe'yi korusun" diyerek bitirdi. Biden'ın gaf mı yoksa espri mi yaptığı anlaşılamadı.