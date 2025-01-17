Katliamları böyle savunmuş! Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı - Son Dakika
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Dünya

Katliamları böyle savunmuş! Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevindeki son televizyon röportajında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı. Biden, ''Sivilleri gelişigüzel halı bombardımanına tutamazsınız'' dediği Netanyahu'nun kendisine, ''Siz de aynısını İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'de yaptınız'' diye yanıt verdiğini aktardı.

17.01.2025 19:35  Güncelleme: 19:48
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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevinin son televizyon röportajını MSNBC News kanalından Lawrance O'Donnell'a verdi. Biden, röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aralarında geçen bir diyaloğu da anlattı.

"BİBİ, İNSANLARI HALI BOMBARDIMANINA TUTAMAZSINIZ..."

Biden, "Hamas'ın yaptığı saldırı sonrasında İsrail'e gittim ve Netanyahu'ya dedim ki Bibi, insanları halı bombardımanına tutamazsınız. O da bana "İyi de siz de İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'i halı bombardımanına tuttunuz. Nükleer silah kullandınız. Binlerce masum insanı öldürdünüz ki ordunuz savaşı kazanabilsin..." ifadeleriyle aralarında geçen diyaloğu aktardı.

NETANYAHU: ONLAR DA BİZİM İNSANLARIMIZI ÖLDÜRDÜ

Joe Biden konuşmanın devamında, "Ne olursa olsun 1 düşman için onlarca sivili öldüremezsiniz. Ancak Netanyahu bana 'Onlar da bizim insanlarımızı öldürdü.' diye cevap verdi" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU İÇİN ZOR BİR DURUM"

Netanyahu'nun İsrail tarihinin en "aşırı sağcı" kabinelerinden birinde başbakanlık yaptığını ve bu sebeple iç politikadaki hassas dengelerden dolayı da ateşkes gibi önemli kararları rahat alamadığını savunan Biden, bu konunun Netanyahu için zor bir durum olduğunu belirtti.

Katliamları böyle savunmuş! Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

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Son Dakika Dünya Katliamları böyle savunmuş! Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    ikinizde adisiniz bide anlatiyor bunak 110 1 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    E orro..punun çocuğu. Kabşneyi kuran kim de kararı vermesi güçmüş. Aptal yerine koyuyorlar da asıl aptalın kim olduğunu Rabbimiz bizim elimizle gösterecek. 72 1 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    O KADAR MAZLUMUN AHINI RABBİM YANINA BIRAKMAZ İNŞAALLAH NETANYAHU. AMERİKAYI İSRAİLİN YÖNETTİYİ YANİ YAHUDİ LOBİSİNİN YÖNETTİYİ NET BU VİDEODA. 70 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    adiler 60 1 Yanıtla
  • Ali :
    bunak nededigini bilmiyor 52 1 Yanıtla
  • Balan Guler:
    bunlar yine bir oyun peşinde 40 2 Yanıtla
  • Salih guv:
    ila cehenneme zümera 1 0 Yanıtla
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