Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi - Son Dakika
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Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi

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ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması sırasında prompterı bozuldu. Yaşanan gelişmenin ardından Biden'ın verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

10.12.2024 22:29
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Bazen söyleyeceklerini unutması bazen de gaflarıyla konuşulan ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha gündeme oturdu.

PROMPTERI BOZULDU

Joe Biden konuşması yaptığı sırada prompterının bozulduğunu fark etti. ABD Başkanı'nın durumu fark etmesinin ardından verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Biden prompterın bozulmasını elektriğe bağlayarak "Elektriğim kesildi" dedi.

PROMPTER NEDİR?

Prompter, kamera önüne yerleştirilerek, çekimi yapılan kimseye yazılı veya görüntülü hatırlatmalar yapan elektronik suflördür. Aslen "ortaya çıkarmak, cesaretlendirmek" anlamlarında kullanılan İngilizce "prompt" sözcüğü, 15. yüzyıldan itibaren sufle yapmak anlamında da kullanılmaya başlanmıştı.

Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Seyithan Koç:
    bu namusuzu haber yapmayin gürmek istemiyor kimse bu şeytanı 10 0 Yanıtla
  • Murat Tulum:
    Ulan bu yaşa gelmişsiniz prompter olmadan iki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyorsunuz ama sizden olmayanlara hakaret etmeye sıra gelince maşallah çeneniz otomatik tüfek gibi. 4 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Yaşlanlanmış iktidardan bi halt olmaz tıpkı burdakilerden bi bk olmadığı gibi 0 2 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    grinin torun sevin gözünüzü bezleyin 1 0 Yanıtla
  • Murat Tulum:
    Sorsanız Devlet yönetiyorum derler, prompter olmadan iki kelime konuşmaktan acizler ne yazıkki. 1 0 Yanıtla
  • Muhittin Esen:
    Taksim dayı gibi konuşuyor la bu ?? 1 0 Yanıtla
  • E SMNC:
    Şeytan görsün bu kasabı 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Robot gibi aq 0 0 Yanıtla
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