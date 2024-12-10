Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi

Dünya

Bu kez de davalık oldu

Bazen söyleyeceklerini unutması bazen de gaflarıyla konuşulan ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha gündeme oturdu.

PROMPTERI BOZULDU

Joe Biden konuşması yaptığı sırada prompterının bozulduğunu fark etti. ABD Başkanı'nın durumu fark etmesinin ardından verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Biden prompterın bozulmasını elektriğe bağlayarak "Elektriğim kesildi" dedi.

PROMPTER NEDİR?

Prompter, kamera önüne yerleştirilerek, çekimi yapılan kimseye yazılı veya görüntülü hatırlatmalar yapan elektronik suflördür. Aslen "ortaya çıkarmak, cesaretlendirmek" anlamlarında kullanılan İngilizce "prompt" sözcüğü, 15. yüzyıldan itibaren sufle yapmak anlamında da kullanılmaya başlanmıştı.