Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü - Son Dakika
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Dünya

Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

28.02.2025 20:42  Güncelleme: 20:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Bilal Erdoğan ve Türk Heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Tarafından Kabul Edildi

HEYETTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALDI

Bilal Erdoğan'a, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yer aldığı heyete, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de eşlik etti.

Bilal Erdoğan ve Türk Heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Tarafından Kabul Edildi

ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Tarihi Emevi Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Halk Sarayı'na geçen heyet, Cumhurbaşkanı Şara'nın konuğu oldu.

Bilal Erdoğan ve Türk Heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Tarafından Kabul Edildi

KASYUN DAĞI'NA ZİYARET

Heyet, basına kapalı görüşmenin ardından Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı ziyaret etti. Şam'daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Süleymaniye Tekkesi'nde incelemelerde bulunan Türk heyeti, burada Sultan Vahdettin ve diğer Osmanlı hanedanı mensuplarının kabirlerinin bulunduğu mezarlığı ziyaret etti. Heyet, tekkenin son durumu hakkında Şam Valisi Mahir Mervan'dan bilgi aldı.

Bilal Erdoğan ve Türk Heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Tarafından Kabul Edildi

HEYET ŞAM'DAN AYRILDI

Bilal Habeş'nin türbesini de ziyaret eden Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Şam'dan ayrıldı.

Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

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Son Dakika Dünya Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • M Karacan:
    tam olarak hangi sıfatla ? 96 5 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    kafayaaa tipeee kılığaaa :))) 35 7 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Vasıfsız eleman bilal oğlan ! 18 1 Yanıtla
  • 220198:
    bilali sevmem ama heyetten biri yakin akrabam ticaret icin ordalar normal seyler hatta gec kalinmamasi lazim avrupadan surekli temsilciler is adamlari gidiyor suriyeye 5 3 Yanıtla
  • 20089700:
    ne konustular cok merak ettim 7 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ne yazacagimi vallaha şaşırdım. Hangi sıfatla, kimin bütçesi ile, ne gerekçe ile, neden, nasıl, sebep ? ve nasıl olurda orada bakn ve buruokratlar varken onlardan daha önde oturabiliyor ? 5 0 Yanıtla
  • ali Gültekin:
    Bak valla doğruymuş, şaradan randevu istedim vermedi bana, dedim niye ki şara.? Dedi ki Bilal gelecek, ilim yayacak, oğlu sonuçta para falan işi yok, gemicik yok, sadece bı yüzükleri var... Peki dedim. Ama küstüm. Şara da farkında 4 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    yazacak yorum bulamadım 0 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    komik çocuk valla 0 0 Yanıtla
  • Diyego Can:
    senin sıfatın nedir gidip Suriye Cumhurbaşkanı ile görüşüyorsun ne sanıyorsun kendini 0 0 Yanıtla
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