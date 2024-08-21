Bilim İnsanları, İsa'nın görüntüsünü taşıdığı iddia edilen Turin Kefeni'nin gerçek olabileceğini gösteren yeni kanıtlar buldu - Son Dakika
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Dünya

Bilim İnsanları, İsa'nın görüntüsünü taşıdığı iddia edilen Turin Kefeni'nin gerçek olabileceğini gösteren yeni kanıtlar buldu

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Bilim insanları, Turin Kefeni'nin gerçek olabileceğini gösteren yeni bulgular elde etti. Kefen, İsa'nın görüntüsünü taşıdığı iddia edilen tartışmalı bir eserdir. Yeni araştırmalar, kumaşın İsa'nın yaşadığı dönem olan yaklaşık 2.000 yıl önceye ait olabileceğini gösteriyor. İtalyan araştırmacılar, özel x-ışını teknolojisi kullanarak kumaşı inceledi. Dr. Liberato De Caro, önceki karbon tarihlendirme çalışmalarının güvenilmez olduğunu, kumaş örneklerinin kontaminasyona açık olduğunu belirtti.

21.08.2024 10:31  Güncelleme: 10:45
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Bilim insanları, İsa'nın görüntüsünü taşıdığı iddia edilen bir kefenin gerçek olabileceğini gösteren şaşırtıcı yeni bir keşif yaptı.

Yüzyıllardır gizemini koruyan ünlü Turin Kefeni - sakallı bir adamın görüntüsünün basılı olduğu bir keten parçası - hakkında yeni bulgular ortaya çıktı.

İnananlar, İsa'nın gömülmeden önce bu kefene sarıldığını ve görüntünün ona ait olduğunu iddia ederken, diğerleri bunu reddedip sahtecilik olarak nitelendirdi.

Ancak yeni kanıtlar, kumaşın yaklaşık 2.000 yıl önce - İsa'nın yaşadığı ve öldüğü söylenen dönemde - yapıldığını gösteriyor.

Çoğu tahmine göre, İsa'nın Julian takvimine, İncil pasajlarına ve dönemin İncillerine dayanarak MS 33 yılında - 1.991 yıl önce - çarmıha gerildiği düşünülüyor.

İtalyan araştırmacılar, keten kumaşı incelemek ve yaşını belirlemek için özel x-ışını teknolojisi kullandı.

Ulusal Araştırma Konseyi'nin Kristalografi Enstitüsü, ketenin yapısının ve selüloz desenlerinin küçük ayrıntılarını ortaya çıkarmak için sekiz küçük kumaş örneğini inceledi.

Sonuçları belirlemek için sıcaklık ve nem gibi özel yaşlandırma ölçütleri kullandılar.

1988'deki araştırmacılar, kutsal emaneti çürüttüklerini ve Orta Çağ'dan - İsa'dan yüzlerce yıl sonra - kaldığını kanıtladıklarını iddia etmişlerdi.

Ancak son çalışmanın baş yazarı Dr. Liberato De Caro, kefenin 1260 ile 1390 yılları arasında yapıldığını tahmin etmek için karbon tarihlendirme kullanan eski araştırmanın güvenilmez olduğunu söyledi.

Dr. De Caro şöyle açıkladı: "Kumaş örnekleri genellikle tarihlendirilen örnekten tamamen temizlenemeyen her türlü kontaminasyona maruz kalır."

İncil, Aramatyalı Yusuf'un İsa'nın bedenini mezara koymadan önce keten beze saran kişi olduğunu belirtir.

Bilim İnsanları, İsa'nın görüntüsünü taşıdığı iddia edilen Turin Kefeni'nin gerçek olabileceğini gösteren yeni kanıtlar buldu
Bilim İnsanları, İsa'nın görüntüsünü taşıdığı iddia edilen Turin Kefeni'nin gerçek olabileceğini gösteren yeni kanıtlar buldu
Bilim İnsanları, İsa'nın görüntüsünü taşıdığı iddia edilen Turin Kefeni'nin gerçek olabileceğini gösteren yeni kanıtlar buldu
Bilim İnsanları, İsa'nın görüntüsünü taşıdığı iddia edilen Turin Kefeni'nin gerçek olabileceğini gösteren yeni kanıtlar buldu
Bilim İnsanları, İsa\'nın görüntüsünü taşıdığı iddia edilen Turin Kefeni\'nin gerçek olabileceğini gösteren yeni kanıtlar buldu

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Son Dakika Dünya Bilim İnsanları, İsa'nın görüntüsünü taşıdığı iddia edilen Turin Kefeni'nin gerçek olabileceğini gösteren yeni kanıtlar buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ZIPPO null: Bu, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: "Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük" demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir. 40 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Ben dünyanın ışığıyım benim ardımdan gelen Asla karanlıkta yürümez yaşam ışığına sahip olur YUHANNA 8:12 4 15 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: Ferat herkes sana ne içiyorsun diye soruyor? gerçekten varmı öyle bişey....çünkü o kafa başka türlü bu hàlde olmaz.. 17 1 Yanıtla

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