Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı - Son Dakika
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Dünya

Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı

Bingöl\'deki 4,2\'lik depremin ardından Naci Görür\'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür endişelendiren bir açıklama yaptı. Görür, "Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF'a, hem DAF'a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz." ifadelerini kullandı.

26.07.2024 21:55
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF'a, hem DAF'a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz." dedi.

BİNGÖL'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı

"KÜÇÜK AMA YERİ CAN SIKICI"

Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, deprem Bingöl'ün yuanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür endişelendiren bir açıklama yaptı. Görür, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şunları söyledi: "Karlıova-Serpmekaya/Bingöl'de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF'a, hem DAF'a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."

Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı

VALİLİK: CAN VE MAL KAYBI YOK

Öte yandan Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durumun olmadığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçmiş Olsun Bingöl! Saat 18.27'de Merkezi Karlıova olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.

Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ümran Gündüz: Naci dedemde neresi azıcık sallansa orda büyük bir deprem olabilir diyor . 0 0 Yanıtla

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