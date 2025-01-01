Binlerce kişinin katıldığı Filistin\'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Dünya

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla düzenlenen etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.

YÜRÜYÜŞTEN DİKKAT ÇEKEN KARELER

İsrail soykırımına dur demek için Galata'ya doğru hareket eden binlerce vatandaşın yürüyüşünden ilk görüntüler de geldi.

İşte o kareler;