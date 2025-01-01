Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler - Son Dakika
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Dünya

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

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İstanbul'da binlerce kişi İsrail zulmüne "Dur" demek için bir araya geldi. Sabah namazını Ayasofya Camii'nde kılan kalabalık grubun Galata yürüyüşü başlarken 2025'in ilk gününde dünyaya verilecek mesaja ilişkin görüntüler de geldi.

01.01.2025 08:48
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Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla düzenlenen etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.

YÜRÜYÜŞTEN DİKKAT ÇEKEN KARELER

İsrail soykırımına dur demek için Galata'ya doğru hareket eden binlerce vatandaşın yürüyüşünden ilk görüntüler de geldi.

İşte o kareler;

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Binlerce kişinin katıldığı Filistin\'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, İstanbul, Filistin, İsrail, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Tuncay null:
    Ne oluyo toplaninca Netenyahu daha cok bombaliyo sov yapmayin icrat yapin Kimsenin gucu yetmiyor israile 134 49 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    29 ekime gelince yasak filistine destek yuruyusu serbest. acık acık soylemek gerekirse Mustafa Kemalin askerleriyiz. 69 53 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Burada toplananlar akp hükümetine ticareti petrolü kes, soykırımcı siyonist rejimi koruyan KÜRECİK radar üssünü KPAT! diye bir sesleniş yapıyor mu? yok dağılabilirsiniz..! 101 19 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    Peki netenyahu ne diyor bu toplanmaya. Türkiye ile ticareti bitireceğiz mi diyor. Yoksa suriyede günden güne ilerlemeye devam KEEEE mi diyor. eyyy kalabalık 78 32 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    Kuru kalabalık . İncirliki küreciki ticareti engellesinler. Sonrasında en önde ben eylem yaparım 78 19 Yanıtla
  • İsmail Can:
    başka gündem nasıl değişecek ki asgari geçim sıkıntısı içinde keşke toplansaniz 75 19 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    EY! İSLAM ÂLEMİ; MEYDANLARA KOŞUN! ALLAH'INI SEVEN FİLİSTİN İÇİN,MAZLUM BEBEKLER, YETİM BIRAKILMIŞ ÇOCUKLAR, YAVRUSUZ KALMIŞ ANALAR,BABALAR İÇİN KIYAM EDİN! 28 65 Yanıtla
  • Naci Gülenç:
    boş muhabbet 37 30 Yanıtla
  • Hanifi Ayhan:
    gemiler gidiyor kimsenin haberi yok 49 14 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    emekliyi işçiyi yürütmeyen zihniyet bunları neden yürütüyor? Ha ,doğru bunlar sizi protesto etmiyor. 35 18 Yanıtla
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