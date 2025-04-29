Jerusalem Post'ta yer alan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyu kaza yaptı. Konvoydaki bir aracın 17 yaşındaki motosikletli sürücüye çarptığı belirtilirken, sürücünün hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.





NETANYAHU ARAÇTA YOKTU

Netanyahu'ya yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre ise Netanyahu'nun o sırada araç içerisinde olmadığını bildirdi.