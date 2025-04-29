Jerusalem Post'ta yer alan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyu kaza yaptı. Konvoydaki bir aracın 17 yaşındaki motosikletli sürücüye çarptığı belirtilirken, sürücünün hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Netanyahu'ya yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre ise Netanyahu'nun o sırada araç içerisinde olmadığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Binyamin Netanyahu'nun konvoyu kaza yaptı! - Son Dakika
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