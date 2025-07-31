İngiltere ve Fransa'dan sonra Portekiz'den de Filistin'i tanıma adımı - Son Dakika
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Dünya

İngiltere ve Fransa'dan sonra Portekiz'den de Filistin'i tanıma adımı

İngiltere ve Fransa\'dan sonra Portekiz\'den de Filistin\'i tanıma adımı
31.07.2025 16:07
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Fransa, İngiltere, Kanada ve Malta'nın ardından Portekiz'den de Filistin adımı geldi. Portekiz Başbakanı Montenegro, ekim ayında Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacaklarını açıkladı.

Fransa, Kanada, İngiltere ve Malta'nın ardından bir Avrupa Birliği ülkesi daha Filistin'i tanıma konusunda adım atıyor. Portekiz hükümeti, Filistin Devleti'nin tanınması konusunu resmi olacak görüşeceklerini duyurdu.

PORTEKİZ'DEN FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMA ADIMI

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Portekiz'in ekim ayında Filistin'i resmen tanıyacaklarını açıkladı. Montenegro'nun bu duyurusu Almanya Dışişleri Bakanı'nın Filistin'i tanıma sürecinin "artık başlaması gerektiğini" söylemesinden saatler sonra geldi. Portekiz, Almanya, Fransa, İngiltere ve Kanada ile birlikte birçok Batı ülkesi ABD- İsrail'e karşı bu konuda cephe almış oldu.

BM'NİN 193 ÜYESİNDEN 148'İ FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIDI

Birleşmiş Milletler'in 193 üyesinden 148'i Filistin'i devlet olarak tanımış durumda. Portekiz'in bu adımı, özellikle Batı ülkeleri arasında Filistin'in uluslararası alanda tanınma sürecine ivme kazandırabilir. Filistin Devleti'nin tanınması, İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne yönelik iki devletli çözüm çabalarını destekleyen önemli bir gelişme olarak görülüyor.

15 ÜLKEDEN FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMA ÇAĞRISI

Andorra, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail-Filistin meselesine ilişkin 'New York Çağrısı' isimli ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Filistin Devleti'nin tanınmasını iki devletli çözümün hayata geçirilmesinde temel bir adım olarak niteleyen ülkeler, "İki devletli çözüm yönünde atılması gereken temel bir adım olarak, Filistin Devleti'ni halihazırda tanımış olan ya da tanımaya yönelik iradesini veya olumlu değerlendirmesini beyan etmiş bulunan ülkeler, bu yönde henüz adım atmamış olan tüm devletleri, söz konusu çağrıya katılmaya davet etmektedir" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya İngiltere ve Fransa'dan sonra Portekiz'den de Filistin'i tanıma adımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayhan Sevilir:
    o vakte kadar öyle bir devlet kalırsa tanırsınız. zamanı uzatarak İsrail e mesaj verilmiş. elinizi çabuk tutun diye. yazik 0 0 Yanıtla
  • 14531453:
    herkes Filistini tanıyacak yaşasın mescidi Aksa.. 0 0 Yanıtla
  • 25041981:
    ortada Filistin kaldı mı dalga geçer gibi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İngiltere ve Fransa'dan sonra Portekiz'den de Filistin'i tanıma adımı - Son Dakika
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