Bir Afrika ülkesi daha Fransa\'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin

Fransa Dışişleri Bakanlığı, son yıllarda karşılıklı gözaltılar ile ilişkilerin daha da gergin seyrettiği Cezayir'in 12 Fransız konsolosluk çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediğini bildirdi.

"HAKSIZLIK" OLARAK NİTELENDİRDİLER

Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Cezayir'in 12 Fransız konsolosluk çalışanının ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini istemesini "haksız" olarak niteledi. Barrot, Cezayir'i Fransa'da Cezayir uyruklu üç kişinin gözaltına alınmasının ardından aldığı bu karardan vazgeçmeye çağırdı. Bu kararın "Fransız topraklarında ciddi suçlar işlediği gerekçesiyle üç Cezayirlinin gözaltına alınmasına" bir tepki olarak alındığını kaydeden Barrot, Cezayir ile diyalog bağlarını yeniden kurmaya çalıştıkları bir dönemde olduklarını belirterek, "Cezayir makamlarından, (tutukluların) devam eden yasal işlemlerle ilgisi olmayan bu sınır dışı etme tedbirini terk etmelerini istiyorum" dedi.

"VAZGEÇİN, YOKSA YANIT VERECEĞİZ"

Barrot, Paris hükümetinin Cezayir ile "kötü ilişkiler geliştirmek istemediğini vurgulayarak "Cezayir yetkililerinden bu sınır dışı etme önlemlerinden vazgeçmelerini istiyorum. Yetkililerimize yönelik bu tutum devam ederse, derhal yanıt vermekten başka seçeneğimiz kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

ESKİ KOLONİLER İSYAN BAYRAĞI AÇTI

Fransa ve eski sömürgeleri arasında diplomatik ve siyasi krizler son yıllarda arttı. Fransa'nın koloni vergisi almaya devam ettiği Afrika ülkelerinden olan Burkina Faso, Mali ve Nijer de Fransız diplomatları sınır dışı etmişti. Afrika ülkeleri, Fransız yetkililerin içişlerine karıştığını iddia ederek, diplomatların yanı sıra Fransız askeri güçlerinin de topraklarını terk etmesini istemişti. Burkina Faso'da Eylül 2022'de darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, ülkeyi 1960'a kadar koloni yönetimini sürdüren Fransa'dan uzaklaştırdı. Darbenin ardından geri çağrılan Fransız büyükelçisi, henüz Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'ya dönmedi. 2024 Nisan ayında ise Burkina Faso, ülkede "yıkıcı faaliyetler" yürüttükleri gerekçesiyle üç Fransız diplomatı sınır dışı etti.

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Batı Afrika'da denize kıyısı olmayan ve dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Mali ile Fransa arasındaki ilişkiler de, ordunun Ağustos 2020'de yönetime el koymasından bu yana kötüleşti. Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Mali cuntasının "gayri meşru" ve "kontrolden çıkmış" olduğunu ifade etti.

Mali'nin askeri liderleri, Fransız Dışişleri Bakanı'nın geçiş hükümeti hakkında yaptığı "utanmazca" yorumlar nedeniyle Fransız büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı.

NİJER VE FRANSA ARASINDA DA DİPLOMATİK KRİZ

İktidarın el değiştirdiği bir başa eski Fransız kolonisi Nijer de 2023'te Fransız büyükelçisini ülkeden kovdu. Nijer'deki askeri yönetim, ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırılarak, sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Fransa ise "cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" açıklamıştı. Büyükelçi Itte, verilen süre dolmasına karşın ülkeden ayrılmamış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, baskılara rağmen Itte'yi geri çekmeyeceklerini tekrarlamıştı.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetimin 25 Ağustos'ta Büyükelçi Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermesinden yaklaşık 1 ay sonra Büyükelçi ülkeden ayrıldı.

Son olarak 2024 yılında Çad, Paris'in askeri darbeler sonrasında Mali, Burkina Faso ve Nijer'den askeri güçlerini çekmek zorunda kalmasının ardından Fransa'dan güçlerini çekmesini isteyen bir diğer ülke oldu.