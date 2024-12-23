Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti

Dünya

Brezilya'nın turistik bir kasabasında küçük bir uçak düştü. Kazada uçaktaki 10 yolcunun tümü hayatını kaybederken, yerde bulunan düzineden fazla kişi yaralandı.

Brezilya Sivil Savunma Ajansı'na göre, uçak yoğun yerleşim bölgesine düştü ve birçok binaya çarptı.

Ajans, X platformunda yaptığı paylaşımda, uçağın önce bir evin bacasına, ardından bir binanın ikinci katına çarptığını ve son olarak Gramado'nun büyük ölçüde konut bölgesi olan bir mahallesindeki cep telefonu mağazasına düştüğünü bildirdi. Yerde bulunan on beşten fazla kişi, duman soluma da dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve bunlardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı, ancak yerel medya uçağı, ailesiyle birlikte Sao Paulo Eyaleti'ne seyahat eden Brezilyalı iş insanı Luiz Claudio Galeazzi'nin kullandığını bildirdi.

Galeazzi'nin şirketi Galeazzi & Associados, LinkedIn'de yayınladığı açıklamada, 61 yaşındaki iş insanının uçakta olduğunu doğruladı ve eşi, üç kızı, diğer aile üyeleri ve kazada hayatını kaybeden bir şirket çalışanıyla birlikte seyahat ettiğini ekledi.

Açıklamada, "Bu yoğun acı anında, dostlarımızdan, meslektaşlarımızdan ve toplumdan aldığımız dayanışma ve sevgi gösterileri için derinden minnettarız. Ayrıca bu kazadan etkilenen bölgedeki herkesle dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

Güvenlik kameraları, küçük Piper uçağının, Gramado'ya düşmeden dakikalar önce Rio Grande do Sul Eyaleti'ndeki Canela havaalanından kalkışını kaydetti. Gramado, havaalanından yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunuyor.

Gramado, Serra Gaucha dağlarında yer alıyor ve serin havası, doğa yürüyüş alanları ve geleneksel mimarisi ile Brezilyalı turistlerin ilgisini çekiyor. 19. yüzyılda çok sayıda Alman ve İtalyan göçmenin yerleştiği kasaba, Noel tatilleri için popüler bir destinasyon olarak biliniyor.