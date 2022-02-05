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Bir fast food zincirinin, müşterilerin daha az kalori alması için masalara egzersiz bisikleti eklediği iddiası - Son Dakika

Bir fast food zincirinin, müşterilerin daha az kalori alması için masalara egzersiz bisikleti eklediği iddiası

05.02.2022 10:26
Bir fast food zincirinin, müşterilerin daha az kalori alması için masalara egzersiz bisikleti eklediği iddiası

Dünyaca ünlü bir fast food zincirinin, müşterilerin aldığı kalorilerin bir kısmını verebilmesini sağlamak amacıyla Çin'deki şubelerine eliptik bisikletleri yerleştirdiği iddiaları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada ise bisikleti yerleştirme amaçlarının müşterilerin kalori harcamasını sağlamak değil, insanları daha çevre dostu davranışlara teşvik etmek olduğu ifade edildi. Öte yandan bisikletler cep telefonu şarj etmek için kullanılıyor.

Küresel fast food zincirlerinden birinin restoranında çekilen görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görüntülerde restoranda egzersiz bisikletinin pedallarını çeviren müşteriler yer alırken, şirketin bu bisikletleri müşterilerinin spor yaparak daha az kalori almalarını sağlamak amacıyla restoranlarına eklediği iddia edildi.

ŞİRKETİN, MÜŞTERİLERİN KALORİ HARCAMASINI HEDEFLEDİĞİ İDDİASI

İddiaların gündeme gelmesinden sonra egzersiz bisikletlerini restoranlarında müşterilerin hizmetine sunmaya başladıklarını doğrulayan şirket, bunun amacının ise kalori harcatmak değil, çevre dostu davranışları benimsetmek olduğunu açıkladı.

AMACI ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARA TEŞVİK ETMEK

Açıklamada yeşil şarj bisikletinin Çin'de iki farklı yerde test edilen bir restoran deneyimi olduğu, müşterileri daha çevre dostu davranışlara teşvik etmek için uygulandığı ifade edildi. Geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen bisikletlerin cep telefonu gibi günlük kullanılan elektronik cihazlara enerji sağlamak için elektrik ürettiği belirtildi.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Bir fast food zincirinin, müşterilerin daha az kalori alması için masalara egzersiz bisikleti eklediği iddiası
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Çin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir fast food zincirinin, müşterilerin daha az kalori alması için masalara egzersiz bisikleti eklediği iddiası - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bir fast food zincirinin, müşterilerin daha az kalori alması için masalara egzersiz bisikleti eklediği iddiası - Son Dakika
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