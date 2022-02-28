Bir günde 6 uçak düşüren Ukraynalı pilot Rus askerlerine cehennemi yaşattı - Son Dakika
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Bir günde 6 uçak düşüren Ukraynalı pilot Rus askerlerine cehennemi yaşattı

28.02.2022 13:33

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 5. güne girilirken 'Ghost of Kyiv' (Kiev'in Hayaleti) olarak adlandırılan bir pilot, ülkenin kahramanı haline geldi. Bir günde 6 Rus uçağı düşüren pilot hakkında konuşan AB temsilcisi " Bir günde Ruslara karşı altı zafer kazandı" şeklinde konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz devam ederken, sosyal medyada yeni bir kahraman ortaya çıktı. Bir günde 6 Rus uçağını düşüren pilot halkına umut olmaya devam ediyor. Adının Vladimir Abdonov olduğu söylenen pilotun MiG 29Fulcrum uçağını sürdüğü tahmin ediliyor.

KİEV'İN HAYALETİNDEN RUS ORDUSUNA BÜYÜK DARBE

Sosyal medyada yayılan bilgilere göre Vladimir Abdonov'un işgalin başladığı 24 Şubat gününde ki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 olmak üzere altı Rus uçağı düşürdüğü tahmin ediliyor. Ukrayna hükümeti konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ HAYALETİ DOĞRULADI

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi olan Mykola Tochytskyi " Kiev'in Hayaleti" hakkında yaptığı açıklamalarda bir pilotun 6 uçak düşürdüğünü doğruladı. Mykola konu hakkında yaptığı açıklamada "İnsanlar ona Kiev'in Hayaleti" diyor. başkentimiz ve ülkemiz üzerindeki gökyüzüne hükmediyor, işgalci Rus uçakları için şimdiden bir kabus haline geldi. Bir günde Ruslara karşı altı zafer kazandı" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Dünya Bir günde 6 uçak düşüren Ukraynalı pilot Rus askerlerine cehennemi yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir günde 6 uçak düşüren Ukraynalı pilot Rus askerlerine cehennemi yaşattı - Son Dakika
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