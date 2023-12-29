Kahire\'nin planı: Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması

Hamas'a yakın kaynaklar, Kahire'nin üç aşamalı planının yenilenebilir ateşkesler, İsrail'deki Filistinli mahkumlar karşılığında Hamas tarafından tutulan rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılması ve sonuçta 7 Ekim'de İsrail'e yapılan ölümcül saldırının ateşlediği savaşı sona erdirmek için ateşkes öngördüğünü söylüyor. France-Presse'nin raporu.

Aynı zamanda, "tüm Filistinli grupların" katıldığı görüşmelerin ardından, savaş sonrası Gazze'nin yönetiminden ve yeniden inşasından sorumlu olacak bir Filistin teknokrat hükümetinin kurulmasını da öngörüyor.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Hamas yetkilisi, Perşembe günü AFP'ye planlanan ziyaret hakkında şunları söyledi:

Yetkili, bu gözlemlerin "planlanan mübadele yöntemleri ve serbest bırakılacak Filistinli mahkumların sayısının yanı sıra İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesine yönelik garantilerin alınmasına" odaklandığını söyledi.

Mısır ve ABD tarafından desteklenen Katar, geçen ay, 240 Filistinli mahkum karşılığında 80 İsrailli rehinenin serbest bırakıldığı ilk hafta süren ateşkesin sağlanmasına aracılık etti.