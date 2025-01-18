Bir kişi Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'u yanağından öptü

Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'a yapacağı bir günlük ziyareti kapsamında başkent Beyrut'a gitti.

Macron'un, Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Nevvaf Selam'ın hükümeti kuracak başbakan olarak görevlendirilmesinin ardından reformları hızla hayata geçirebilecek ve İsrail ile Hizbullah arasında 27 Kasım itibarıyla ateşkes sağlanan ülkede yeniden inşa çalışmalarına kapı açabilecek bir hükümetin kurulmasını hızlandırmaya yardımcı olmaya çalışacağı ifade edildi.

YANAĞINDAN ÖPTÜ

Öte yandan Macron'un Beyrut ziyareti sırasında bir kişinin Macron'u yanağından öptüğü anlar görüntüleri sosyal medyada dolaşıma girdi.