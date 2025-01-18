Bir kişi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yanağından öptü - Son Dakika
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Dünya

Bir kişi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yanağından öptü

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'a bir günlük ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında bir kişinin Macron'u yanağından öptüğü anlar ise sosyal medyada dikkat çekti.

18.01.2025 18:37
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'a yapacağı bir günlük ziyareti kapsamında başkent Beyrut'a gitti.

Macron'un, Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Nevvaf Selam'ın hükümeti kuracak başbakan olarak görevlendirilmesinin ardından reformları hızla hayata geçirebilecek ve İsrail ile Hizbullah arasında 27 Kasım itibarıyla ateşkes sağlanan ülkede yeniden inşa çalışmalarına kapı açabilecek bir hükümetin kurulmasını hızlandırmaya yardımcı olmaya çalışacağı ifade edildi.

YANAĞINDAN ÖPTÜ

Öte yandan Macron'un Beyrut ziyareti sırasında bir kişinin Macron'u yanağından öptüğü anlar görüntüleri sosyal medyada dolaşıma girdi.

Bir kişi Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'u yanağından öptü

Emmanuel Macron, Politika, Lübnan, Fransa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir kişi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yanağından öptü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Pes yani şaşırmadık 0 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Allah korusun aklıma bir an başka şeyler geldi de 0 0 Yanıtla
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