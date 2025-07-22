Bir ömre bir kez denk gelecek! Dünya 7 dakika boyunca karanlığa bürünecek - Son Dakika
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Bir ömre bir kez denk gelecek! Dünya 7 dakika boyunca karanlığa bürünecek

Bir ömre bir kez denk gelecek! Dünya 7 dakika boyunca karanlığa bürünecek
22.07.2025 17:19
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2027 yılında tüm dünya çok nadir yaşanan bir doğa olayına tanıklık edecek. Nadiren yaşanan bu doğa olayında dünya 7 dakika boyunca karanlığa bürünecek. Bir benzeri ise sadece 2114 yılında görülebilecek.

2 Ağustos 2027 yılında çok nadir gerçekleşecek olan bir tam güneş tutulması meydana gelecek. Gökyüzü meraklılarının ilgiyle takip edeceği bu olayın bir benzeri ise tam tamına 2114 yılında görülecek.

Tutulma 6 dakika 23 saniye 7 dakika sürme özelliğiyle 1991 den bu yana görülen en uzun tam tutulma olacak. Ayrıca uzmanlar bu tutulmayı 'bir ömre bir kez denk gelir' sözleriyle tanımlıyor.

Uzmanların açıklamalarına göre ise bunabenzer tutulma görebilmek için tam 87 yıl beklenmesi gerekecek. Yani 2114 yılında bu tutulmanın bir benzeri daha yaşanacak.

Tutulma nerelerden izlenecek?

Tutulma hattının net bir şekilde izleneceği nokta Mısır'ın tarihi kenti Luksor (Luxor) olması nedeniyle gökbilimciler tutulmayı "Büyük Kuzey Afrika Tutulması (Great North African Eclipse)" olarak adlandırıyor.

Türkiye'den de kısmı olarak izlenebilecek

Tutulma Türkiye'den tam olarak olmasa da kısmi olarak izlenebilecek. Tutulmayı takip etmek isteyenlerin. Özellikle Antalya, Muğla, İzmir ve Adana gibi şehirlere seyahat etmesi gerekiyor

Tam güneş tutulması nedir?

NASA'nın tanımına göre Tam tutulma, Ay'ın Güneş'in parlak yüzünü tamamen örtmesidir. Bu, tutulmanın çıplak gözle görebileceğiniz tek aşamasıdır.

Tam tutulma, son gün ışığının Ay diskinin kenarından kurtulduğu anda görülen elmas yüzük etkisi ile başlar. Ardından ise elmas yüzük yok olur, hava belirgin olarak kararır, parlak yıldızlar ve gezegenler görünür.

Teknoloji, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir ömre bir kez denk gelecek! Dünya 7 dakika boyunca karanlığa bürünecek - Son Dakika

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