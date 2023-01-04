250 milyon sterlin harcanan ve 2100 kapasiteli cezaevinde geçen sene de görevli olan bir gardiyan, bir mahkum için cezaevine gizlice telefon soktuğu gerekçesi ile tutuklanmıştı.
Kadın gardiyanların mahkumlar ile ilişkiye girdikleri iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında polis, kadın görevlilerin evlerinde yaptığı aramada, gardiyanların erkek mahkumlar ile ilişkiye girerken çekmiş oldukları video kayıtlarını buldu.
Cezaevi sözcüsü yaptığı açıklamada, gardiyanların göreve başlamadan önce nasıl davranacakları konusunda sıkı bir eğitime tabi tutulduklarını, çalışanlar arasında kanunlara aykırı hiçbir davranışa izin vermeyeceklerini söyledi.
Erkek mahkumlar ile ilişkiye giren kadın gardiyanlara 1-3 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Son Dakika › Dünya › Mahkumlarla gizlice ilişkiye giren 3 kadın gardiyan tutuklandı - Son Dakika