Mahkumlarla gizlice ilişkiye giren 3 kadın gardiyan tutuklandı - Son Dakika
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Mahkumlarla gizlice ilişkiye giren 3 kadın gardiyan tutuklandı

04.01.2023 16:32
Mahkumlarla gizlice ilişkiye giren 3 kadın gardiyan tutuklandı

Birleşik Krallık'ın en büyük cezaevi HMP Berwynde görevli üç kadın gardiyan Gavan, Ayshea Gunn ve Emily Watson, erkek mahkumlar ile gizli bir şekilde ilişkiye girdikleri için tutuklandı. Kadın gardiyanlara 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası verildi.

250 milyon sterlin harcanan ve 2100 kapasiteli cezaevinde geçen sene de görevli olan bir gardiyan, bir mahkum için cezaevine gizlice telefon soktuğu gerekçesi ile tutuklanmıştı.

İLİŞKİYE GİRDİKLERİ ANLARI KAYDA ALMIŞLAR

Kadın gardiyanların mahkumlar ile ilişkiye girdikleri iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında polis, kadın görevlilerin evlerinde yaptığı aramada, gardiyanların erkek mahkumlar ile ilişkiye girerken çekmiş oldukları video kayıtlarını buldu.

SIKI BİR EĞİTİME TABİ TUTULACAKLAR

Cezaevi sözcüsü yaptığı açıklamada, gardiyanların göreve başlamadan önce nasıl davranacakları konusunda sıkı bir eğitime tabi tutulduklarını, çalışanlar arasında kanunlara aykırı hiçbir davranışa izin vermeyeceklerini söyledi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Erkek mahkumlar ile ilişkiye giren kadın gardiyanlara 1-3 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

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Son Dakika Dünya Mahkumlarla gizlice ilişkiye giren 3 kadın gardiyan tutuklandı - Son Dakika


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