ABD'li Blinken'a Gazze tarifesi! Hiçbir üst düzey yetkili karşılamaya gitmedi, apronun ışıkları açılmadı

İsrail, yaklaşık bir aydır Gazze Şeridi'nde hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdürüyor. Ev, okul, hastane, cami, kilise denilmeden her yer bombalanıyor. Bölgede adeta bir soykırım yaşanırken İsrail'e en büyük desteği ABD veriyor. Türkiye'nin de Gazze'yi kan gölüne çeviren bu iki ülkeye tavrı daha da netleşirken, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gece yarısı Ankara'ya yaptığı ziyarette dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Blinken'ı karşılamaya hiçbir üst düzey yetkili gitmezken, apronun da ışıkları açılmadı.

BATI ŞERİA'YA SÜRPRİZ ZİYARET

Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Blinken ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Irak'a da beklenmeyen ziyaretler gerçekleştirdi.

ÜST DÜZEY HİÇBİR YETKİLİ KARŞILAMAYA GİTMEDİ

Antony Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Türkiye'den hiçbir üst düzey yetkilinin Blinken'ı karşılamaya gitmemesi ve apronun ışıklarının kapalı olması dikkat çekti. Türkiye, bir Amerikan yetkilisini ilk defa üst düzey bir yetkili olmadan karşıladı.

ANKARA VALİ YARDIMCISI NAZLI ORADA

Blinken'ı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.

HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında bugün yapılacak resmi görüşmelerde Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.