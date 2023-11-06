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ABD'li Blinken'a Gazze tarifesi! Hiçbir üst düzey yetkili karşılamaya gitmedi, apronun ışıkları açılmadı - Son Dakika

ABD'li Blinken'a Gazze tarifesi! Hiçbir üst düzey yetkili karşılamaya gitmedi, apronun ışıkları açılmadı

Son Güncelleme: 06.11.2023 07:57

Dün Batı Şeria'ya giderek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gece saatlerinde ise Türkiye'ye geldi. Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na inerken, karşılamaya Türkiye'den hiçbir üst yetkilinin gitmemesi ve apronun ışıklarının açılmaması dikkat çekti. Türkiye, bir ABD yetkilisini ilk defa üst düzey bir yetkili olmadan karşıladı.

İsrail, yaklaşık bir aydır Gazze Şeridi'nde hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdürüyor. Ev, okul, hastane, cami, kilise denilmeden her yer bombalanıyor. Bölgede adeta bir soykırım yaşanırken İsrail'e en büyük desteği ABD veriyor. Türkiye'nin de Gazze'yi kan gölüne çeviren bu iki ülkeye tavrı daha da netleşirken, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gece yarısı Ankara'ya yaptığı ziyarette dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Blinken'ı karşılamaya hiçbir üst düzey yetkili gitmezken, apronun da ışıkları açılmadı.

BATI ŞERİA'YA SÜRPRİZ ZİYARET

Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Blinken ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Irak'a da beklenmeyen ziyaretler gerçekleştirdi.

Blinken'a Gazze tarifesi! Karşılamaya hiçbir üst düzey yetkili gitmedi, apronun ışıkları açılmadı

ÜST DÜZEY HİÇBİR YETKİLİ KARŞILAMAYA GİTMEDİ

Antony Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Türkiye'den hiçbir üst düzey yetkilinin Blinken'ı karşılamaya gitmemesi ve apronun ışıklarının kapalı olması dikkat çekti. Türkiye, bir Amerikan yetkilisini ilk defa üst düzey bir yetkili olmadan karşıladı.

Blinken'a Gazze tarifesi! Karşılamaya hiçbir üst düzey yetkili gitmedi, apronun ışıkları açılmadı

ANKARA VALİ YARDIMCISI NAZLI ORADA

Blinken'ı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.

Blinken'a Gazze tarifesi! Karşılamaya hiçbir üst düzey yetkili gitmedi, apronun ışıkları açılmadı

HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında bugün yapılacak resmi görüşmelerde Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

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Son Dakika Dünya ABD'li Blinken'a Gazze tarifesi! Hiçbir üst düzey yetkili karşılamaya gitmedi, apronun ışıkları açılmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li Blinken'a Gazze tarifesi! Hiçbir üst düzey yetkili karşılamaya gitmedi, apronun ışıkları açılmadı - Son Dakika
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