BM'de Filistin istifası! Üst düzey yöneticilerden Volker Türk zehir zemberek bir mektupla görevinden ayrıldı

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarında 26. günde devam ederken, Birleşmiş Milletler'de dikkat çeken bir istifa gelişmesi yaşandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği üst düzey yöneticilerinden Volker Türk, örgütün Gazze'deki "soykırımı" durduramadığını gerekçe göstererek zehir zemberek bir mektupla görevinden ayrıldı.

BM'DE ÜST DÜZEY "FİLİSTİN" İSTİFASI

İsrail'in Filistin halkına yönelik yoğun bombardımanı devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nde (UNHCR) üst düzey bir istifa geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği üst düzey yöneticilerinden Volker Türk, BM'nin Gazze'deki soykırım başarısızlığı nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

"ÖRGÜTÜN BU SOYKIRIMI DURDURMA GÜCÜ YOK"

New York Ofisi Direktörü Volker Türk, İsviçre'nin Cenevre kentindeki UNHCR Genel Merkezi Palais Wilson'dan ilettiği istifa mektubunda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yönelik çok sert sözler sarf etti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soykırım haline dönüştüğünü belirten Turk, "hizmet ettiğimiz örgütün bu durumu durdurma gücü yok" dedi. BM'nin daha önce de Tutsilere, Bosnalı Müslümanlara, Ezidilere, Rohingyalara yapılan soykırımlarda da sivillere yönelik işlenen zulümlerde görevini yerine getiremediğini ifade eden Türk, örgütün bir kez daha başarısız olduğunu söyledi.

VOLKER TÜRK'TEN ZEHİR ZEMBEREK İSTİFA MEKTUBU

Türk'ün istifa metninde şu sözlere yer verdi; "Sayın Yüksek Komiser, Bu, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin New York Ofisi Direktörü olarak sizinle son resmi iletişimim olacak. Pek çok meslektaşımız da dahil olmak üzere dünya için büyük bir acının yaşandığı bir anda yazıyorum. Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz ve hizmet ettiğimiz Örgütün bunu durdurma gücü yok gibi görünüyor.

Görevinden istifa eden Volker Türk.

"SAVUNMASIZLARIN KORUNMASINA YÖNELİK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMEDİK"

1980'lerden bu yana Filistin'de insan haklarını araştıran, 1990'larda BM insan hakları danışmanı olarak Gazze'de yaşayan ve öncesinde ve sonrasında ülkede birçok insan hakları misyonu yürüten biri olarak bu benim için son derece kişisel bir durum. Tutsilere, Bosnalı Müslümanlara, Ezidilere, Rohingyalara yapılan soykırımlarda da bu salonlarda çalıştım. Her durumda, savunmasız sivil nüfusa karşı işlenen dehşetin tozu dumanı çöktüğünde, kitlesel zulmün önlenmesi, savunmasızların korunması ve hesap verebilirlik zorunluluklarını yerine getirme görevimizi yerine getirmediğimiz acı bir şekilde ortaya çıktı.

"YÜKSEK KOMİSER YİNE BAŞARISIZ OLUYORUZ"

Filistinlilere karşı ardı ardına gelen cinayet ve zulüm dalgaları da bu şekilde oldu.Yüksek Komiser, yine başarısız oluyoruz. Bu alanda otuz yılı aşkın deneyime sahip bir insan hakları avukatı olarak soykırım kavramının sıklıkla siyasi istismara maruz kaldığını çok iyi biliyorum. Ancak Filistin halkının, etno-milliyetçi yerleşimci sömürge ideolojisinden kaynaklanan, onlarca yıldır süren sistematik zulüm ve tasfiyenin devamı olan, tamamen Arap statülerine dayanan ve bölgedeki liderlerin açık niyet beyanlarıyla birleşen mevcut toptan katliamı. İsrail hükümeti ve ordusu şüpheye veya tartışmaya yer bırakmıyor.

"FİLİSTİN YAŞAMININ SON KALINTILARI DA YOK EDİLİYOR"

Gazze'de binlerce sivil katledilirken sivillerin evleri, okulları, kiliseleri, camileri ve sağlık kurumları ahlaksızca saldırıya uğruyor. İşgal altındaki Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da evler ele geçiriliyor ve tamamen ırka dayalı olarak yeniden dağıtılıyor ve şiddetli yerleşimci programlarına İsrail askeri birimleri eşlik ediyor. Ülke genelinde Apartheid hüküm sürüyor. Bu bir ders kitabı soykırım vakasıdır. Filistin'deki Avrupalı, etno-milliyetçi, yerleşimci sömürge projesi, Filistin'deki yerli Filistin yaşamının son kalıntılarının hızla yok edilmesine yönelik son aşamasına girdi. Dahası, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avrupa'nın büyük bir kısmının hükümetleri bu korkunç saldırının tamamen suç ortağıdır. Bu hükümetler yalnızca kendi taleplerini karşılamayı reddetmekle kalmıyor, Cenevre Sözleşmelerine saygı gösterilmesini sağlamaya yönelik anlaşma yükümlülükleri vardır, ancak aslında bunlar aktif olarak silahlandırılmaktadır.

Volker Türk,

İnsan Hakları Yüksek Komiseri Palais Wilson,

Cenevre"